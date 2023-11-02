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        Haberler Gündem HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 Hac kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?

        Hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte 2024 hac kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Hac kura sonuçları için gözler Diyanet TV canlı yayınına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kura çekimi tarihi geldi çattı. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları tarafından heyecanla beklenilen kura çekilişi 2 Kasım Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 hac kurası canlı yayın izleme ekranı, kesin kayıt tarihi ve ücretlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 07:56 Güncelleme: 02.11.2023 - 07:56
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        • 1

          Hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, kutsal topraklara giderek ibadetini tamamlamak isteyen Müslümanlar tarafından takip ediliyor. 15 Ekim 2023 tarihinde sona eren başvuruların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kura çekimi tarihini açıkladı. Diyanet tarafından yapılan duyuruya göre 2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü çekilecek. Hacı adayları noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından asil ve yedek isim listesine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. İşte 2024 hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          HAC KURASI ÇEKİLİYOR!

          13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.

        • 3

          HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

          2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hac kura çekiliş saatine ilişkin bir açıklama yapılmadı fakat kura çekiminin sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

          Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          Hac kura sonuçları isim listesi 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21:00'de hacı adaylarının erişimine açılacak.

        • 5

          HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kura Hac Protokolü çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranlar adil bir şekilde belirleniyor. Kontenjan sınırı nedeniyle 2007'de başlatılan katsayılı kura sistemi kullanılıyor.

          Önceki yıllarda başvuruda bulunanların bekleme sürelerini kısaltmak adına kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulaması yapılıyor.

          Kuralar, hacı adaylarının 2007'den itibaren girdiği kura sayısının, kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden kişi, sadece 1 kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat etmiş bir kardeşimiz 100 kere kuraya girmektedir. Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş olanların kurada çıkma ihtimali, yeni müracaat edenlere göre daha fazla olmaktadır.

          Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekiliyor.

        • 6

          HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINDAN İZLENEBİLİR Mİ?

          Hac kura çekilişi için gözler Diyanet TV'ye çevrildi. Hac kura çekimi, Diyanet TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Noter huruzunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak.

        • 7

          HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Hac kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

          HAC KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 8

          2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ RİYAL?

          2024 yılı için Hac fiyatları henüz belli olmadı.

          2023 yılı Hac fiyatları 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

          Hac fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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