HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kura Hac Protokolü çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranlar adil bir şekilde belirleniyor. Kontenjan sınırı nedeniyle 2007'de başlatılan katsayılı kura sistemi kullanılıyor.

Önceki yıllarda başvuruda bulunanların bekleme sürelerini kısaltmak adına kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulaması yapılıyor.

Kuralar, hacı adaylarının 2007'den itibaren girdiği kura sayısının, kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden kişi, sadece 1 kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat etmiş bir kardeşimiz 100 kere kuraya girmektedir. Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş olanların kurada çıkma ihtimali, yeni müracaat edenlere göre daha fazla olmaktadır.

Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekiliyor.