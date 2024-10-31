Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 hac kuraları bugün çekildi. 2025 yılı Hac kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi. Kura sonucu 84 bin 942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Akabinde ise sonuçların saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyecek. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…
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2025 Hac kuraları tamamlandı. Başvuruda bulunan 1 milyonu aşkın hacı adayının gözü Hac kura çekimi canlı izle ekranındaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kurayı takip edemeyenler ise hac kura çekimi sonuçları için geri sayıma geçti. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 hac kura sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet...
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2025 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları, 31 Ekim Perşembe günü Ankara’da çekildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
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2025 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2025 yılı Hac kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
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HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025 hac kura sonuçları tarihi ve saati belli oldu.
Buna göre adaylar, Hac kura sonuçlarını 31 Ekim 2024 Perşembe akşamı saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.
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HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ
Hac kesin kayıtları, geçtiğimiz yıl 6-24 Kasım arasında gerçekleşmişti.
2025 hac kesin kayıt tarihleri belli olmadı. Ancak Hac kesin kayıtlarının yine kasım ayı sonlarında yapılacağı tahmin ediliyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
2025 yılı hac kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlandı.
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