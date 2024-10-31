Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HAC KURA SONUÇLARI | 2025 Diyanet Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

        Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 hac kuraları bugün çekildi. 2025 yılı Hac kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi. Kura sonucu 84 bin 942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Akabinde ise sonuçların saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyecek. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 Hac kuraları tamamlandı. Başvuruda bulunan 1 milyonu aşkın hacı adayının gözü Hac kura çekimi canlı izle ekranındaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kurayı takip edemeyenler ise hac kura çekimi sonuçları için geri sayıma geçti. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 hac kura sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet...

        • 2

          2025 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ

          Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları, 31 Ekim Perşembe günü Ankara’da çekildi.

          Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

        • 3

          2025 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          2025 yılı Hac kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

        • 4

          HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025 hac kura sonuçları tarihi ve saati belli oldu.

          Buna göre adaylar, Hac kura sonuçlarını 31 Ekim 2024 Perşembe akşamı saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

          HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

          Hac kesin kayıtları, geçtiğimiz yıl 6-24 Kasım arasında gerçekleşmişti.

          2025 hac kesin kayıt tarihleri belli olmadı. Ancak Hac kesin kayıtlarının yine kasım ayı sonlarında yapılacağı tahmin ediliyor.

          Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 6

          HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

          2025 yılı hac kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlandı.

          HAC KURASINI TEKRAR İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa