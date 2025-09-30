Hac kayıt güncelleme için son gün! Hac kayıt güncelleme nereden yapılır?
Uzatılan hac kayıt yenileme süresinde son güne girildi. Geçmiş yıllarda kaydı olup güncelleme yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini doğrudan e-Devlet üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Kayıt yenilemeyen vatandaşların 2026 hac kurasına katılamayacakları belirtildi. İşte, hac kayıt yenileme ekranı ve diğer detaylar...
- 1
Hac kayıt güncelleme süresi 30 Eylül bugün sona eriyor. Söz konusu uzatmadan, ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler yararlanamayacak; başvuru süresi yalnızca önceden kaydı olanlar için geçerli olacak. Peki, hac kayıt güncelleme nereden yapılır? İşte, hac kayıt güncelleme ekranı ve diğer detaylar...
- 2
HAC KAYIT GÜNCELLEME İÇİM SON GÜN NE ZAMAN?
Hac kayıt güncelleme işlemleri için son güne girildi. Yapılan son açıklamaya göre; önceden kaydı olan ve güncelleme yapmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Söz konusu uzatmadan, ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler yararlanamayacak; başvuru süresi yalnızca önceden kaydı olanlar için geçerli olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 30 Eylül'den sonra hac kayıt yenileme işlemlerinin kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak, "Çünkü, hac takvimi çok bir şekilde ilerliyor. İlgili ülke bu süreci hızlandırmamızı istiyor." dedi.
- 3
HAC KAYIT GÜNCELLEMESİ NEREDEN YAPILIR?
Hac kayıt güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu süreçte hacı adaylarının tercih edecekleri konaklama türlerinin önemli olduğunu ifade eden Bircan, bu konuyla il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilmesi gerektiği, aksi takdirde kuradan sonra konaklama seçimlerinin değiştirilmeyeceği uyarısında bulundu.
-
- 4
KAYIT GÜNCELLENMEZSE NE OLUR?
Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.