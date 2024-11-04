Hac kayıt ekranı 2025: Diyanet ile Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hac kura sonuçları açıklandı. 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adaylar kura ile belirlendi. Akabinde ise kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları, hac kesin kayıt tarihleri 2025 takvimi için araştırmalarına başladı. Diyanet açıklaması doğrultusunda hac kesin kayıtları 4 Kasım Pazartesi günü başladı. Peki; Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 Hac kayıt ekranı...
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Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişin ardından hac kura sonuçları açıklandı. 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adaylar kura ile belirlendi. Hac kurasında ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları için 2025 yılı hac kesin kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılacak olup son tarih 15 Kasım olarak belirlendi. Peki, Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 Hac kayıt ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI!
2025 hac kesin kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
Yapılan açıklama doğrultusunda 2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla başladı ve 15 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.
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HAC KESİN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2025 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden adayların hacca gitmek istediği organizasyon tercihini yapmaları gerekiyor.
Hac organizasyon tercihinizi ''Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu'' veya ''Acenta Organizasyonu''ndan birini seçerek yapınız.
Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Bunun için https://turkiye.gov.tr adreesinden giriş yapabilirsiniz. Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.
e-Devlet arama kısmına ''Hac İşlemleri'' yazınız.
Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.
Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının pasaportlarının en az 30 Kasım'a kadar geçerli olması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kez pasaport alacak hacı adaylarına, mağduriyet yaşamamaları için pasaport başvurularını 30 Kasım tarihinden sonra yapmalarını tavsiye ediyor.
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HAC BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt yaptırmayan hacı adaylarından kalan boş kontenjanlar ilan edilecek.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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HAC ÜRETLERİ NE KADAR?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 Yılı hac süreciyle ilgili bilgi verdi. 4 Kasımda başlayacak kesin kayıtlar öncesi normal konaklama tipinde hac ücretlerinin bu yıl aynı olacağını belirtti.
Bircan, ilk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacağını ifade etti. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.
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