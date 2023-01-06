Haç çıkarma töreninde bir kişi başından yaralandı

DHA'nın haberine göre Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Ortaköy'de haç çıkarmak için denize atlayanlardan bir kişi başından yaralandı.

Yapılan duaların ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden atlayan 7 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı.

Hızla karaya çıkan Davul, olay yerine çağrılan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Törende tedbir amaçlı sahil güvenlik ekipleri hazır bekledi.