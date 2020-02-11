Habertürk TV 2020'ye de lider girdi

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Habertürk TV, 2020'ye de lider olarak girdi.

2019 yılını AB kategorisinde haber kanalları arasında zirvede tamamlayan Habertürk TV, birinciliği bırakmadı. Ocak ayında da bu kategoride zirvede yer alan Habertürk TV, televizyon haberciliğindeki başarısının sonucunu almaya devam etti.

2019'DA ZİRVEDEYDİ

Televizyon haberciliğinde farkını ortaya koyan, programları ile kalitesini konuşturan Habertürk TV, birinciliği geçen yıl kaptırmadı. 2019 yılının 9 ayında AB kategorisinde birinci olan Habertürk TV, bu alanda yılın tartışmasız lideri olmuştu.