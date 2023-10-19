Habertürk Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi her iki takımı da masaya yatıran Habertürk Spor yazarları Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan ve İbrahim Yıldız, favorilerini açıklarken, derbinin olası kilit isimlerini ve maçtan beklentilerini de paylaştı.
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Süper Lig'de bu hafta sonu derbi ateşi yanacak... Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş, 9. hafta maçında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi Habertürk Spor yazarları Mehmet Ayan, Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız, her iki takımı da masaya yatırdı. İşte yazarların derbiden beklentileri ve favorileri...
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MEHMET AYAN
- Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz?
Favori elbette Galatasaray. Hem fren tutmaz formu, hem rakibin durumu, hem de iç saha avantajıyla sarı-kırmızılıların maçı kazanacağını tahmin etmek kehanet olmaz. Okan Buruk, başta Fatih Terim olmak üzere birçok G.Saray hocasından mülhem, iç sahada yoğun başlayan oyuna alışkın bir kültürden geliyor. Oyuncu Okan bunu yaptı, rakip Okan Buruk hoca buna maruz kaldı; G.Saray teknik direktörü olarak bunu uyguluyor. Hele ki elinde 45 bine yakın taraftar gücü ve oturmakta olan güçlü oyunu varken. İlk yarım saatte ev sahibinin sonuca gitmek isteyeceğini bekliyorum. Beşiktaş tercihen mı, zorunluluktan mı savunmada kalacak bugünden kestirmek güç. Oyuncu Burak stres ile baş etmeyi becerebilecek kapasitede bir yıldızdı. Hoca Burak Yılmaz’ın bu yoğun hissiyat ile nasıl mücadele edeceği merak konusu. Özeti, derbinin karekterini ilk 30 dakika belirler; sonrası sürprize açık.
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- Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler?
Kadro kalitesi olarak ev sahibi önde görülse de Beşiktaş’ın oyuncu bazında azımsanacak bir kadrosu olduğu kanaatinde değilim. Bazı mevkillerde G.Saray ve F.Bahçe ile yarışabileceklerinin en başta Beşiktaş'ı tutanlar farkında değil. Bu çok acaip geliyor bana. Aboubakar ve Amir kalitesini nasıl görmezden geliriz? Gedson takımın en ışıldayanı! Masuaku’yu G.Saray ve Ferdi’nin sağ bek olduğu F.Bahçe’ye koy direkt oynar. Konu tamamen psikolojik. Beşiktaşlı takımına “yeterince” inanmıyor ki! G.Saray’a gelince Kerem, Icardi, Torreria, Davinson, Boey, Muslera ve Abdülkerim oyunu değiştirebilecek isimler. Tete ve Zaha halen yardımcı oyuncu oscarına adaylar. Onlar daha ilk 7’ye giremediler. Hakim, formaya hakim olamadı! Israrla istiskaline karşın Sergio bu takımın temel parçalarından. Ama oyun Beşiktaş adına ikinci yarıya sarkıtılıcaksa anahtar zannımca MERTENS olacaktır. G.Saray ilk yarı sonucu alamazsa Mertens skora katkı yapabilir. Beşiktaş’ın en zayıf yanı kendine inançsızlığı… G.Saray’ın en zayıf yanı yukarıda sözünü edemediğimiz kadar dertli görünen sol bek mevkii. Gerek Milot, gerek Raşit, Angelino veya Kazımcan ikilisine ciddi dertler çıkarabilir.
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- Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir?
Berabere biterse BEŞİKTAŞ: Burak Yılmaz kredi kazanır, G.Saray ile aradaki 6 puanlık fark korunur.
Berabere biterse G.SARAY: Akıllar süratle Bayern maçına kayar. Hatayspor maçındaki bir F.Bahçe galibiyeti moral bozar. Ama Şampiyonlar Ligi motivasyonu “Lig uzun maraton” dedirtir.
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KAZANIRSA G.SARAY: Akıllar süratle Bayern maçına kayar. Hatayspor maçındaki bir F.Bahçe galibiyeti keder edilmez. Salı günkü Seyrantepe şölenine bakılır. Yüzler çok güler.
KAZANIRSA BEŞİKTAŞ: Muhtemelen Salı gününe kalmaz seçim ile ilgili takvim netleşir. Burak Yılmaz kredisini minimum peşisıra alınacak 3 yenilgiye kadar taşır. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’ndeki performans için Beşiktaşlılar tekrar tribüne döner. Her camianın üretmek istediği "evlattan hoca" kavramı Sergen Yalçın sonrası yine yeşillenir.
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KAYBEDERSE G.SARAY: Bayern maçını etkilemez diyemezsin. Hatay-F.Bahçe maçını daha dikkatli izlersin. Salı gecesi alınacak bir yenilgiyle homurtular başlar. “Transferler de pahalı mı oldu acaba?” sorusu akıllardan geçer. Çekilmez bir hafta olur…
KAYBEDERSE BEŞİKTAŞ: Kongre tarihi netleşir. “ Burak da iyi çocuk ama yapamayacak bu işi” denir. İlk iç saha maçında kongre tarihi belli olmuş olsa bile yönetime protesto yine zuhur eder. Sevimsiz günler camiayı bekler. Kongre kulisleri yoğunlaşır.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER
- Derbide kimi favori olarak görüyorsunuz ve nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz?
Net favori G.Saray. Hem evinde oynayacak hem kalitesi daha yüksek hem de kadro yapısı ve aşağı yukarı kimin oynayacağı belli. Beşiktaş belirleyici takım. Kim oynayacak, nasıl oynayacak en az 4-5 mevki belli değil. Hocası (Burak Yılmaz) da yeni. Nasıl bir fark yaratabileceğini henüz bilmiyoruz. Favori G.Saray ama maçın nasıl gideceğini Beşiktaş ve Burak Yılmaz belirleyecek.
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- Derbide iki takım adına kilit oyuncular kim olur ve takımların zayıf yanı olarak gördüğünüz nokta neler?
G.Saray'da sol bek ve sol stoper arkası kısım dışında defansif zaaf pek yok. Hücumda Kerem ve Icardi dışında Zaha ile de skor üretebilirler. Bardakçı ve Sanchez de skorer stoperler. Torreira ve bana göre onun yanında başlayacak olan N'Dombele de orta merkezi tutabilecek isimler. Bireysel hatalar elbette olabilir ama öngörülebilir bir sıkıntısı sol bek sol stoper arkası dışında pek yok. Beşiktaş'ın stoper hattı belli değil. Amartey mi Necip mi, Colley'in partneri kim olabilir bilmiyoruz. Orta sahada Gedson ve Amir'in üçüncü partneri Salih mi Oxlade mi olacak onu da bilmiyoruz. Aboubakar'dan eminiz Mert Günok'tan ve Colley ile Gedson'dan. Performans vermesi kesin beklenilen 5-6 oyuncu var. Diğerlerini maç günü göreceğiz. Beşiktaş'ın avantajı rahat olması. Hocaları da futbolcuları da olası bir kayıpta yargılanmayacaklarını biliyor.
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- Derbinin kazanılması veya kaybedilmesi iki takımda neleri değiştirir?
Beşiktaş istediğini alırsa ki bu beraberlik de olabilir, Burak Yılmaz ekstra bir kredi kazanır. Başkan Çebi bir nefes alır. Oyuncular prim de kazanacağından ekstra motuve olurlar ve lig maçlarına daha fazla asılırlar. Kaybederlerse bana göre çok azalan şampiyonluk şansı neredeyse yok derecesine iner. Ama tepki başkana ve yönetime yapılacağından hocayı ve oyuncuları çok etkileyecek bir durum oluşmaz.
G.Saray kazanırsa moral kazanır. Kaybederse küçük homurtular olsa da Bayern maçı öncesi fazla toz kalkmaz.
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İBRAHİM YILDIZ
Galatasaray-Beşiktaş derbisi milli aradan sonra en önemli maç olacak. Galatasaray adına pozitif bir ortam söz konusu. Avrupa’da yoluna devam ediyor. Şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Üstelik kendi sahasında ve müthiş bir seyirci avantajına sahip olacak. Kadro olarak rakibi Beşiktaş’tan daha üstün bir ekibe sahip. Yıldız oyuncuları var. Skora etki edebilecek güçlü ve kaliteli isimlere sahipler. Motivasyonları üst seviyede. Özgüvenleri takım olarak performanslarını olumlu biçimde yükseltiyor. Beşiktaş’a göre artıları çok.
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Beşiktaş’a gelince, çalkantılı bir süreç yaşıyorlar. İstifa eden Şenol Güneş’in ardından henüz bir teknik adam ile anlaşmadılar. Takımı Burak Yılmaz’a teslim ettiler. Burak Yılmaz ilk kez bir derbide teknik adam olarak sahaya çıkacak. Tecrübesi ve deneyimi yok. Bunun dışında, yönetimsel sorunlar söz konusu. Kongre kararı alınmış, yönetime kimin geleceği belli olmayan bir zaman dilimi içerisindeler. Kadro yeterli gibi gözükse de, bugüne dek oynanan maçlarda istenilen başarı elde edilemedi.
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Maçta; psikoloji, motivasyon, teknik beceri, fiziksel güç ve taktik anlayış öne çıkacaktır. Bunları iyi uygulayan tarafın kazanması doğal bir süreç olacak. Karşılaşmanın tempolu geçeceğini umut ediyorum. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçının provasını yapabilir. Her iki takım da kazanmak isteyecektir. İstatistik rakamlar, bu sezon oynanan maçlar dikkate alındığında Beşiktaş’ın şansının az olduğunu söylemek mümkün.
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Ancak, bu tür maçların havası her zaman başka olmuştur. Daha çok isteyen, oyunu bırakmayan, az hata yapan tüm öngörüleri tersine çevirebilir. Unutulmasın ki, derbi maçlarında sürpriz her zaman olmuştur. Bu nedenle, ilginç ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Karşılaşmanın heyecanı elbette yüksek olacak. Takımların usta oyuncuları bu maçta kalitelerini gösterecektir. En zor anlar da ortaya çıkan isimler maçın gidişini değiştirir. Bu derbi maçında da oyuna damga vuranları göreceğiz.
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Galatasaray’a bakıldığında en önemli kozu sağlam bir kaleciye sahip olmaları olarak gözüküyor. Muslera performans olarak çok iyi durumda. Bunun yanı sıra savunma hattı az hata yapıyor. Boey ve Abdülkerim yine savunma ve ofans olarak öne çıkacaktır. Daha da önemlisi; Zaha, Tete ve Icardi üçlüsü korkulu bir rüya gibi. Üstelik, formunun zirvesinde bir Kerem Aktürkoğlu var.
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Beşiktaş’ın en yumuşak karnı savunma ve orta sahası. Sakatlığı geçen Mert Günok’un kaleye geçeceği varsayılıyor. Siyah-Beyazlılar adına önemli bir güvence. Orta saha da Salih sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Beklenti Gedson’un göstereceği performans. Ve Chamberlain’in neler yapacağı. Ghezzal, Rashica ve Aboubakar Beşiktaş’ın en büyük kozu. Rebic, Bakhtiyar ve Cenk hamle olarak önemli isimler. Cenk’in Milli maçta attığı goller kendine müthiş bir özgüven verdi. Elbette, Aboubakar gibi bir golcü de büyük avantaj.
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Orta sahaya hakim olan, fırsatları değerlendiren skoru da belirleyecektir. Elbette, teknik adamların taktik ve stratejisi de oyuna yön verecek en önemli ayrıntıdır. Galatasaray’ın bu maçı kaybederse, çok fazla bir şeyin değişmeyeceği ortada. Yoluna devam edecektir. Moral bozukluğu yaşanır. O kadar. Beşiktaş adına sonuç çok daha önemli olacaktır. Kazanırsa, şampiyonluk adına yarışın içinde kalacak. Güçlü bir dönüşle büyük prestij sağlayacaktır. Kongre öncesi, Başkan Çebi’nin eli güçlenecek. Burak Yılmaz’a olan güven de artacaktır. Tersi olursa; psikolojik yıkıntı dışında, Siyah-Beyazlıların toparlanma adına büyük sekteye uğradığı gibi başkanlık yarışında farklı senaryolar gündeme gelecektir.