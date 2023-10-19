Habertürk Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

KAYBEDERSE G.SARAY: Bayern maçını etkilemez diyemezsin. Hatay-F.Bahçe maçını daha dikkatli izlersin. Salı gecesi alınacak bir yenilgiyle homurtular başlar. “Transferler de pahalı mı oldu acaba?” sorusu akıllardan geçer. Çekilmez bir hafta olur…

KAYBEDERSE BEŞİKTAŞ: Kongre tarihi netleşir. “ Burak da iyi çocuk ama yapamayacak bu işi” denir. İlk iç saha maçında kongre tarihi belli olmuş olsa bile yönetime protesto yine zuhur eder. Sevimsiz günler camiayı bekler. Kongre kulisleri yoğunlaşır.