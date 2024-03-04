Habertürk Spor duyurmuştu: Can Uzun, milli takım tercihini resmen açıkladı!
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı
Habertürk Spor günler önce duyurmuştu! Çağatay Çelik'in 28 Şubat'ta yaptığı haberde Can Uzun'un milli takım tercihinin Türkiye olduğu açıklanmıştı.
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg forması giyen 18 yaşındaki Can Uzun bu bilgiyi resmen doğruladı ve milli takım tercihini açıkladı.
Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerini kullandı.
18 yaşındaki golcü, Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 14 gol kaydederken 3 golün de asistini yaptı.
Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Genç futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. (Transfermarkt)