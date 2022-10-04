Haberleşme sektörü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32 büyüdü

2022 yılı ikinci çeyreği itibariyle 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.
CEP TELEFONU İLE AYDA ORTALAMA 560 DAKİKA KONUŞTUK
Mobil abone sayısı 88,5 milyona ulaşırken, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104,6 seviyesinde gerçekleşti. Mobil abonelerin 82,4 milyonu 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturdu. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuşuldu. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
162 MİLYON MOBİL NUMARA TAŞINDI
İkinci çeyrekte yaklaşık 2,2 milyon mobil abone numarasını taşıdı. Toplam taşınan mobil numara sayısı 162 milyona ulaştı. İnternet abone sayısının 71 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 89,5 milyona çıktı. Abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 arttı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaşıldı. Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçti. Genişbant internet abonelerin kullanımları da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi. Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 238 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12,8 GByte seviyesinde gerçekleşti.
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