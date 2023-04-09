Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Haber alınamayan çocuğun cansız bedeni bulundu

Haber alınamayan çocuğun hayvan damında cansız bedeni bulundu

Aydın'da 14 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından hayvan damında ölü bulundu. Çocuğun şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 09.04.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Haber alınamayan çocuğun cansız bedeni bulundu
İHA

Aydın'da Hidayet Uke (14), ailesi tarafından hayvan damında ölü olarak bulundu.

Olay, Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Uke ailesi, zeytin hasadı dönüşü oğulları Hidayet Uke'ye ulaşamadı. Her yerde oğullarını arayan aile hayvan damını kontrol ettikleri sırada Uke'yi asılı halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla jandarma ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Uke'nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Çocuğun şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklayıp kaçtılar
Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklayıp kaçtılar
Yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı
Yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı
Kayıp kadından acı haber!
Kayıp kadından acı haber!
2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!
2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.