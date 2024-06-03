Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hababam Sınıfı yıllar sonra vefada buluştu - Magazin haberleri

        Hababam Sınıfı yıllar sonra vefada buluştu

        'Hababam Sınıfı' oyuncuları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Eskişehir'e yerleşen rol arkadaşları Dilaver Gül'ü ziyaret ederek hasret giderdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar sonra vefada buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Hababam Sınıfı'nın ilk 3 filminde rol alan Dilaver Gül'ün hayatı, ailesiyle birlikte yaşadığı Malatya'da yakalandıkları Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler sonucu alt üst oldu.

        Depremlerde evi ağır hasar alan Dilaver Gül, ailesiyle birlikte Eskişehir'e yerleşti. Filmdeki rol arkadaşlarını yaklaşık 15 yıl önce ilk kez Malatya'da bir araya getiren Dilaver Gül, şimdi de Eskişehir'deki düzenini kurduktan sonra ilk iş olarak rol arkadaşlarını davet etti. Gül'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak isteyen 'Hababam Sınıfı'nın oyuncuları, hep birlikte yaşadıkları illerden Eskişehir'e geldi.

        REKLAM

        "50 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HÂLÂ BİZİ BAĞIRLARINA BASIYORLAR"

        'Hababam Sınıfı' ekibinin uzun yıllardır her fırsatta bir araya geldiğini fakat pandemi döneminde ayrı kaldıklarını belirten Dilaver Gül, vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Önümüzdeki yıl, 50'nci yıllarını kutlayacaklarını belirten Gül; "Bir vefa örneği daha göstererek beni Eskişehir'de ziyaret etmeyi amaçladılar. Uzun zamandır bir araya gelemiyoruz. Pandemi ve deprem araya girince yaklaşık 3 senedir hiçbir etkinliğe gidemedik, katılamadık ve bir araya gelemedik. Hem bir araya gelmek hem de sohbet etmek ve bu maksatla beni ziyaret etmek amaçlarıyla geldiler. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz, onlar yine hababamlıklarını yaşıyorlar. Seneye 50'nci yılımızı kutlayacağız. Bunun da müjdesini vereyim, biz 50'nci yılımızı inşallah Eskişehir'de kutlayacağız. 10 arkadaşım ziyarete geldi. Farklı farklı şehirlerde oturuyorlar. Uzak da olsa biz yakınlaştırdık, geldiler. Sağ olsunlar. O filmde rol alan 'Kalem Şakir'imiz, 'Kikirik'imiz, 'Postal Rıza'mız, hepsi burada. O karakterlere can veren arkadaşlarımızla toplu olarak gezdiğimizde 50 yıl geçmesine rağmen hâlâ insanlar bizi bağırlarına basıyorlar, sevgi gösteriyorlar" dedi.

        "BİZ ASKER ARKADAŞINDAN ÇOK DAHA ÜSTÜNÜZ, ÇOK DAHA İYİZ"

        Hababam Sınıfı'nda 'Kalem Şakir' rolünü oynayan Bülent İğdiroğlu, aralarındaki arkadaşlık bağının asker arkadaşlığından dâhi daha üstün olduğunu belirterek; "Bizim dostluğumuz. Düzenli görüşmelerimizi pandemiden önce daha çok yapıyorduk. Bütün üniversitelerin ve belediyelerin daveti üzerine hiçbir ücret almaksızın gidip orada insanlarla ve öğrencilerle sohbet ediyoruz. Bize gösterilen saygı ve sevginin karşılığını verebilmek için bu tür etkinliklere katılıyoruz. Tabii bizim arkadaşlığımız çok farklı. Hani asker arkadaşı derler ya? Biz asker arkadaşından çok daha üstünüz, çok daha iyiyiz. Hababam arkadaşlığı çok başka. Eskişehir'e bayıldık. Dilaver kardeşimiz buraya gelmemize vesile oldu. O da Malatya'da depremden kaçtı, buraya yerleşti. Eskişehir, her şeyden önce çok güzel bir şehir olmuş. İnsan yapısı olarak da çok güzel olmuş ve en büyük dikkatimi çeken de tramvayda güvenlik yok. Yani herkes haddini biliyor, kartını basıp geçiyor. Oradan bedava da geçebilir. Bu bir kültürdür, ahlaktır. Eskişehir'de bunu gördüğüm için de inanılmaz mutluyum" ifadelerini kullandı.

        "İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE BİZ HEP HER ZAMAN HER DAİM BİR ARADAYIZ"

        Filmde 'Postal Rıza' rolüyle tanınan Ercan Gezmiş ise her koşulda birbirlerine destek olduklarını ifade ederken; "50 yıldır hiç ayrılmadık. Yani bir pandemi süreci yaşadık ama bu süreçte bir araya gelemesek bile kendi aramızda günün her saati her dakika irtibat kuruyorduk. Yine de pandemi de ara ara birlikte olduğumuz zamanlar olmuştur. Belki tüm kadro olmasa bile yarım yarım birlikte olmuşuzdur. Biz ayrılamayız. Neden? Mesela burada bugün Eskişehir'de olduğu gibi biz 50 yıldır artık arkadaşın, dostun ötesi bir kardeş olduk. Hababamın bir sloganı vardır ya, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. İyi günde de kötü günde de biz hep her zaman her daim bir aradayız. Bugün dilaver için buradayız. Yarın kimsenin başına bir felaket gelmesin, hep iyi günlerde birlikte olalım" diye konuştu.

        "HABABAM SINIFI KARDEŞLİĞİ ADINA BİR VEFA BORCUMUZUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

        Hababam Sınıfı'nda 'Kikirik' rolüyle hafızalara kazanan Gazanfer Şener, ekibin yaş olarak en büyüğü olan Dilaver Gül'e karşı vefa borçlarının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Dilaver, yaş olarak bizim sınıfın en büyüğü. Galiba ikinci de benim. Kendisi çok ciddi bir deprem gerçeği yaşadı. 'Hababam Sınıfı' olarak biz zaten hiç kopmadık. Dolayısıyla 'Hababam Sınıfı' kardeşliği adına bir vefa borcumuzun olduğunu da düşündük. Uzun zamandır da pandemi gibi sebeplerden bir araya gelemiyorduk. Hem Dilaver ağabeyimizi görelim hem geçmiş olsun diyelim hem de biraz da biz birbirimizi görelim dedik. Çünkü farklı yerlerde yaşıyoruz. Mesela ben İzmir'den geldim. Bir arkadaşımız Kayseri'den, diğeri Avşa'dan geldi. Yani farklı bölgelerdeyiz. Dilaver ağabey, yine bizi buluşturdu. İlk buluşturan da yine o olmuştu. 15 sene önce 'Hababam Sınıfı'nı bir araya getirip, 3'üncü Malatya film Festivali'nde bizi bir araya getirip güzel bir başlangıç yaptı. Çok da iyi oldu, sağ olsun var olsun" şeklinde konuştu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hababam sınıfı
        #Dilaver Gül
        #Bülent İğdiroğlu
        #Ercan Gezmiş
        #Gazanfer Şener

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Habertürk Anasayfa