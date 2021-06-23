İlk gün ücretsiz

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan 'Hababam Sınıfı' yeni yüzlerle yoluna devam ediyor. Çekimleri geçtiğimiz yıl Kıbrıs ve İstanbul'da tamamlanan film pandemi süresince kapalı olan salonlar yüzünden izleyicisiyle buluşamamıştı. Sinema salonlarının normalleşme sürecinin ardından 1 Temmuz'da açılması bekleniyor.

Sinema salonlarının açılması halinde 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları', ilk gün ücretsiz olarak gösterime girecek. Senaryosu Giray Altınok tarafından kaleme alınan yeni "Hababam"ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturdu. Yapımcılığını Hann Yapım'ın üstlendiği Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın çekimleri Kıbrıs'ta 4 haftada tamamlandı.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yusuf Çim, Rıfat Albayram, Giray Altınok, Mert Denizmen, Toygan Avanoğlu, Deniz Akkaya, Reyhan Ulu Ekinci, Hakan Meriçliler, Öykü Çelik, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar, Mehmet Ali Erbil, Chloe Loughnan yer aldı.