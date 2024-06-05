HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

Filmden Notlar;

Film, Kartal Tibet'in yönettiği ilk Hababam filmidir. Daha sonra ise 2003 yılında çekilen Hababam Sınıfı Merhaba adlı yeni nesil versiyonunu yönetmiştir. Sınıftaki romanda bulunan karakterlerden sadece Hayta İsmail ve Domdom Ali canlandırılmıştır. Kel Mahmut karakteri bu filmde arka planda kalmış, Ömer ve Ayşe aşkına yoğunlaşılmıştır. İlyas Salman, bu filmin devamı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Doğulu bir edebiyat hocası olan Mehmet Bülbül karakterini canlandırmıştır.