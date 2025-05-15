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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GYİAD'da bayrak değişimi: GYİAD'ın yeni başkanı Başak Öğütken Çetinkaya oldu - İş-Yaşam Haberleri

        GYİAD'da bayrak değişimi: GYİAD'ın yeni başkanı Başak Öğütken Çetinkaya oldu

        Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GYİAD) 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Başak Öğütken Çetinkaya iki yıllık görev süresini tamamlayan Mustafa Özer'den başkanlık görevini devraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:04
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        GYİAD'da bayrak değişimi
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        2016 yılından bu yana GYİAD üyesi olan Çetinkaya; Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra, Ulusal İlişkiler Komitesi üyeliği ve GYİAD Akademi Eş Başkanlığı gibi pek çok alanda aktif sorumluluk üstlendi, çok sayıda projeye liderlik etti.

        "Sorumluluk Alıyor, Harekete Geçiyoruz"

        Başkanlık görevini devralmanın gururunu paylaşan Çetinkaya, yeni dönemin temasını "Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz" olarak açıkladı.

        Konuşmasında "Geleceği yalnızca öngörmekle yetinmeyeceğiz; onu inşa etme cesaretini göstereceğiz" diyen Çetinkaya, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, genç istihdamından girişimciliğe kadar geniş bir etki alanına sahip projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

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        Yapay Zekâ, Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Odağa Alınıyor

        GYİAD’ın ilk yapay zekâ tabanlı dijital girişimi olan 'Girişimcilik Yapay Zekâ Asistanı'nın hayata geçirileceğini paylaşan Çetinkaya "Yapay zekâyı başarıyla süreçlerine entegre eden şirketlerin deneyimlerinin aktarılacağı Vaka Kitapları serisinin beşinci sayısını okuyucuları ile buluşturacağız" dedi.

        Yeni dönemde yeşil dönüşümün aktif bir parçası olmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, GYİAD olarak rotalarını güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara çevirdiklerini ve sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

        Dünya Ekonomik Forumu’nun 'Geleceğin İşleri 2025' raporuna atıfta bulunan Çetinkaya, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni iş alanı yaratılacağına, 92 milyon mesleğin ise dönüşeceğine dikkat çekti. Bu kapsamda 'Yapay Zekâ Döneminde Yükselen Mesleklerde Aranan Nitelikler' başlıklı dördüncü istihdam raporunu hazırlayacaklarını vurguladı.

        Genç İş Dünyasının Liderleri Yönetimde

        Farklı sektörlerden isimlerin yer aldığı, aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri, girişimciler ve üst düzey profesyonelleri bir araya getiren kapsayıcı bir yapı kurduklarını belirten Çetinkaya, "Kadın-erkek eşitliğini önceliklendiren ve STK kültürüne sahip bir ekip olarak, önümüzdeki iki yıl boyunca GYİAD için azimle çalışacağız"dedi.

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        Yeni dönemde GYİAD Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler:

        Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

        • Başak Öğütken Çetinkaya
        • Mustafa Kemal Sözkesen
        • Hüseyin Serkan Uluç
        • Özgül Topkan Koruyan
        • Burcuhan Yıldıran Kuroğlu
        • Gülden Güral
        • Yakup Aydilek,
        • Enis Tahsildaroğlu
        • Melis Topal,
        • Nurten Gülce Tecdelioğlu
        • Evrim Peynircioğlu
        • Nilsen Balata

        Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

        • Özlem Arslan Kart
        • Mevlüde Sena Camcı
        • Ferhat Güleç
        • Pırıl Yamantürk
        • Şadi Evren Şeker
        • Dr. Mert Tinik
        • Ahmet İstif
        • Feyza Meral
        • Oğuzhan Hitay
        • Savaş Dalgıç
        • Şule Uluç
        • Samet Duman

        Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

        • Fatma Feyza Külekçi
        • Ali Oğuz
        • Büşra Gül

        Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

        • Başak Çetinsaya
        • Ahmet Özyiğit
        • Muhammed Ebrar Bilgili
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