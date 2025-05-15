GYİAD'da bayrak değişimi: GYİAD'ın yeni başkanı Başak Öğütken Çetinkaya oldu

2016 yılından bu yana GYİAD üyesi olan Çetinkaya; Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra, Ulusal İlişkiler Komitesi üyeliği ve GYİAD Akademi Eş Başkanlığı gibi pek çok alanda aktif sorumluluk üstlendi, çok sayıda projeye liderlik etti.

"Sorumluluk Alıyor, Harekete Geçiyoruz"

REKLAM advertisement1

Başkanlık görevini devralmanın gururunu paylaşan Çetinkaya, yeni dönemin temasını "Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz" olarak açıkladı.

Konuşmasında "Geleceği yalnızca öngörmekle yetinmeyeceğiz; onu inşa etme cesaretini göstereceğiz" diyen Çetinkaya, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, genç istihdamından girişimciliğe kadar geniş bir etki alanına sahip projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

REKLAM

Yapay Zekâ, Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Odağa Alınıyor

GYİAD’ın ilk yapay zekâ tabanlı dijital girişimi olan 'Girişimcilik Yapay Zekâ Asistanı'nın hayata geçirileceğini paylaşan Çetinkaya "Yapay zekâyı başarıyla süreçlerine entegre eden şirketlerin deneyimlerinin aktarılacağı Vaka Kitapları serisinin beşinci sayısını okuyucuları ile buluşturacağız" dedi.

Yeni dönemde yeşil dönüşümün aktif bir parçası olmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, GYİAD olarak rotalarını güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara çevirdiklerini ve sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 'Geleceğin İşleri 2025' raporuna atıfta bulunan Çetinkaya, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni iş alanı yaratılacağına, 92 milyon mesleğin ise dönüşeceğine dikkat çekti. Bu kapsamda 'Yapay Zekâ Döneminde Yükselen Mesleklerde Aranan Nitelikler' başlıklı dördüncü istihdam raporunu hazırlayacaklarını vurguladı. Genç İş Dünyasının Liderleri Yönetimde Farklı sektörlerden isimlerin yer aldığı, aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri, girişimciler ve üst düzey profesyonelleri bir araya getiren kapsayıcı bir yapı kurduklarını belirten Çetinkaya, "Kadın-erkek eşitliğini önceliklendiren ve STK kültürüne sahip bir ekip olarak, önümüzdeki iki yıl boyunca GYİAD için azimle çalışacağız"dedi. REKLAM Yeni dönemde GYİAD Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler: Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Başak Öğütken Çetinkaya

Mustafa Kemal Sözkesen

Hüseyin Serkan Uluç

Özgül Topkan Koruyan

Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

Gülden Güral

Yakup Aydilek,

Enis Tahsildaroğlu

Melis Topal,

Nurten Gülce Tecdelioğlu

Evrim Peynircioğlu

Nilsen Balata Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Özlem Arslan Kart

Mevlüde Sena Camcı

Ferhat Güleç

Pırıl Yamantürk

Şadi Evren Şeker

Dr. Mert Tinik

Ahmet İstif

Feyza Meral

Oğuzhan Hitay

Savaş Dalgıç

Şule Uluç

Samet Duman Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Fatma Feyza Külekçi

Ali Oğuz

Büşra Gül Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Başak Çetinsaya

Ahmet Özyiğit

Muhammed Ebrar Bilgili