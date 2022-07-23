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Gwyneth Paltrow'dan, Ben Affleck - Jennifer Lopez evliliğine ilk yorum - Magazin haberleri

Gwyneth Paltrow'dan, Ben Affleck - Jennifer Lopez evliliğine ilk yorum

ABD'li aktris Gwyneth Paltrow, geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez evlenen eski sevgilisi Ben Affleck ile ilgili soruya yanıt verdi. Paltrow, "Onlar adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı

23.07.2022 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen, ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını geçtiğimiz hafta nikah masasını taşıdı.

  • "YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

    Ünlü şarkıcı Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini duyurdu. Lopez, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca." sözlerini kaleme aldı.

  • "HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

    Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazdı:

    "Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

  • ESKİ SEVGİLİDEN İLK YORUM

    1997-2000 yılları arasında Ben Affleck ile aşk yaşayan 49 yaşındaki aktris Gwyneth Paltrow'a takipçileri bu evliliği sordu.

  • Paltrow, cuma günü Instagram Story’de hayranlarından gelen soruları yanıtlarken Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in sürpriz düğününden sonra eski erkek arkadaşı için mutluluğunu dile getirdi.

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