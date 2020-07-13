Güzel Sanatlar yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Binlerce öğrenci yeteneği olduğu bölümlerde ders almak ve kendilerini geliştirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yetenek sınavına katıldı. Peki, güzel sanatlar yetenek sınavı sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte detaylar...

GÜZEL SANATLAR YETENEK SINAVI SONUÇLARI 2020 MEB

Merkezi yerleştirme sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir.

E*OKUL SONUÇ SAYFASI

KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güzel Sanatlar yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 13 Temmuz ve 17 Temmuz'da yapabilecek.