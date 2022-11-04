'Güzel Günler' usta oyuncuları buluşturuyor

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Van’dan İstanbul’a uzanan sıcak bir hikayeyi anlatacak 'Güzel Günler' adlı dizide usta oyuncu Yıldıray Şahinler, Egeli menemen ustası 'Hakim' karakterine hayat verecek. Seray Gözler’in sözünün üstüne söz söylenmeyen evin büyüğü 'Saliha' karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı ‘Güzel Günler’de, Olgun Toker ise semtin en güzel üçüncü nesil kahvecisinin sahibi 'Atakan’ı canlandıracak.

‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse yer alıyor. ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’in Kısa Hikayesi: 'Selma' (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi 'Leylim’le birlikte... Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı 'Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, 'Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen 'Mihran'...

'Selma', İstanbul’da 'Mihran’ı bulur. Böylece sadece 'Selma' ve 'Mihran’ın değil, 'Mihran’ın barista kuzeni 'Atakan’ın (Olgun Toker), 'Atakan’ın platonik aşkı boksör 'Altan’ın (Zeynep Çamcı), 'Mihran'ların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci 'Kıymet' (Binnur Kaya), kuzeni 'Füsun' (Ecem Erkek), annesi 'Saliha' (Seray Gözler), 'Kıymet’in eli-kolu 'Feyyaz' (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi 'Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur. ‘Güzel Günler’, ilk bölümüyle pazar günü saat 20.00’de SHOW TV'de. 'GÜZEL GÜNLER'İN GENÇ YILDIZLARI ÇOK KONUŞULACAK