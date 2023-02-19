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Güzel Günler dizisi bu akşam var mı yok mu? 19 Şubat Show TV yayın akışı! Güzel Günler ne zaman yayınlanacak?

Güzel Günler dizisi bu akşam var mı yok mu? 19 Şubat Show TV yayın akışı!

Show TV'nin kısa sürede oldukça ilgi gören yeni dizisi Güzel Günler'in yeni bölümü, gün itibariyle bir kez daha gündem oldu. Pazar günleri ekranlara gelen ve Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tamlar ve Zeynep Çamcı gibi oyuncuların yer aldığı dizinin akıbetine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 19.02.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir süredir merakla beklenen Güzel Günler dizisi, kısa sürede hatırı sayılır bir ilgi görmüştü. Her hafta Pazar günü yayınlanan ve Show TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Güzel Günler'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları derledik!

  • GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen dizi Güzel Günler, ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Güzel Günler'in 26 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

  • GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Güzel Günler'in 13. Bölümünde; Setrak’tan yadigar kalan kolyenin, Alya’nın eline geçtiğini öğrenen Selma’nın kalbi bir kez daha kırılmıştır. Selma’nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun’dan yardım ister. Akşam yapılacak mücevherciler balosuna katılmak isteyen Füsun, Selma’yı birlikte gitmeye ikna edebilirse kendi de baloya katılacaktır. Altan ve Atakan formalite evliliğin kurallarını belirlemeye çalışırken, Kıymet ve Hâkim gözlerden uzak bir akşam yemeği yemeye karar verir. Cihangir’in Selma’yı dansa kaldırdığı balo, sürpriz bir haber sonrası Mihran’la ikisinin arasının yeniden açılmasına sebep olacaktır.

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    22:30 Mucize (Yerli Sinema)

    00:30 Mucize (Yerli Sinema)

     

    02:30 Baba

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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