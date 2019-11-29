Yeni yayın dönemine başlayan ve izleyici kitlesinin kısa sürede oluşmasını sağlayan Güvercin dizisi oyuncusu Toprak Sağlam sergilemiş olduğu başarısı ile tanınıyordu. Birçok dizide ve filmde yer alarak başarısına başarı kattı. Peki Toprak Sağlam kimdir? İşte Toprak Sağlam biyografisi...

TOPRAK SAĞLAM HAYATI

Türk tiyatro oyuncusu olan Toprak Sağlam 9 Ekim 1985' te İstanbul' da doğmuştur. Eğitim hayatına, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Kendi dünyasında renkli bir kişiliğe sahip olan güzel oyuncu, 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

Bazı reklam filmlerinde de rol alan Sağlam, 2005'ten bu yana bazı dizilerde de yardımcı oyuncu ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Günümüzde ise Star TV' de yayınlanan Güvercin dizisinde Emel karakterini canlandırıyor.

TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİLER

2005: İlk Göz Ağrısı

2006: Cemile

2006: Karınca Yuvası

2007: Kuzey Rüzgarı

2008: Dantel

2009: Hicran Yarası

2010-2011: Yerden Yüksek

2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)

2013: Osmanlı Tokatı

2015: Kara Ekmek

2016: Bodrum Masalı

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019: Güvercin