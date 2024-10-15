Güvenlik kamerasını izledi hayatının şokunu yaşadı: 1,5 yıl boyunca kilolarca altınını çaldılar

Suç duyurusunun ardından adliye çıkışı açıklama yapan Murat Yetim, "Bulunduğum firmada çalışanlarım tarafından dükkanımdan altın çalındığıyla alakalı şikayette bulunmaktayım. Yaklaşık 1 buçuk yıldır elemanlarımın dükkandan yavaş yavaş, az az ve hissettirmeden altın çaldığını son dönemlerde daha çok hissetmeye başladım. Aile ortamında olduğumuz için çok güvendiğimden dolayı hepsine, böyle bir şey için toz konduramadım kimseye. Son zamanlarda elimdeki altının azalmasıyla alakalı bir şüphede bulunmaya başladım belli kişilerle alakalı. Açık çıkıyordu sürekli, son zamanlarda daha da çoğalmıştı bu açıklar. Dükkanımda 1 buçuk yıl içerisinde 7 bin 300 gram has altın çalınmıştır. Bunu anladıktan sonra kendi aramızda konuştuk, kendileri borçlarını ödeyeceklerini söylediler. Borçları belli bir süre içerisinde bitirip normal hayatlarına devam edeceklerini söylemişlerdi ancak tehdit ve hakaret almaya başladık. Bizi gasp etmekle tehdit ettiler. Finalde de çok saçma bir rakamla karşımıza çıkıp 'bizim bundan sonra borcumuz yoktur' diye aradılar. Benim hakkımda da 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben paramın gelmesini, bunların ceza almasını ve yargılanmasını istiyorum" dedi.