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        Haberler Bilgi Yaşam Güvenilir Gıda sistemi nedir, nasıl uygulanacak? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

        Güvenilir Gıda sistemi nedir, nasıl uygulanacak? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı düzenledi. Yumaklı, güvenilir gıdaya erişimi artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla bugünden itibaren "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinde Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi'ni hayata geçireceklerini duyurdu. İşte Güvenilir Gıda sistemi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:44
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          Güvenilir Gıda’da yeni dönem başlıyor. Bakan Yumaklı yeni sistemde güvenilir gıdaya ulaşmada devreye alınacak yeni site ile gıdaların takibinin yapılacağını söyledi. Peki Güvenilir Gıda sistemi nedir, nasıl uygulanacak?

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          GÜVENİLİR GIDA SİSTEMİ NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

          Bakan Yumaklı yeni sistemde güvenilir gıdaya ulaşmada devreye alınacak yeni site ile gıdaların takibinin yapılacağını söyledi. Uygulanacak yeni yönteme dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Yeni sistemle kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak” dedi.

          Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacaklarını belirterek "Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" diye konuşmuştu.

        • 3

          Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı ve güvenilir gıda için bitki ve hayvan sağlığına yönelik son dönemde yeniliklere imza attı. Bu kapsamda, bazı bitki koruma ürünlerinin yasaklanması, kalıntıyla mücadele, şap hastalığına karşı aşılama sayısının üçe çıkarılması, veteriner yol kontrol istasyonlarının hizmete alınması gibi düzenlemeler hayata geçirildi.

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          Özellikle son bir yılda güvenilir gıda konusunda mevzuatta düzenleme yapılırken gıda işletmelerinde karekod uygulaması gibi yenilikler devreye alındı.

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