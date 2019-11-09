09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk müracaat ettiği, polis ile vatandaşın ilk temas noktası konumunda olan polis merkezi amirliklerinde, “Güven Masası” uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlatmıştı. Halen bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
186 BİN 460 KİŞİ BAŞVURDU
Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923’ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900’ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637’si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.
UYGULAMA JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINDA DA BAŞLADI
Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.
GÜVEN MASALARI 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE HİZMET VERİYOR
Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!