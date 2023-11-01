Boy abdesti veya gusül abdesti, İslam dininde bir dini gereklilik olarak tüm vücudun yıkanmasını ifade eder. Sözlükte “yıkamak, temizlemek” manasında masdar ve “yıkanma” anlamında isim olan gusül (gusl) kelimesi terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçede “boy abdesti” ve bazı bölgelerde halk arasında “büyük abdest” olarak bilinir. Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide Suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. Uygun sıcaklıkta su bulduğu zaman teyemmüm geçersiz olur. Gusül abdesti nasıl alınır konusunda belirli adımlara dikkat edilmesi gereklidir. Peki, gusül abdesti ya da diğer adıyla boy abdesti nasıl alınır? İşte kadın ve erkekler için gusül abdesti alınışı anlatımı...