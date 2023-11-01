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        Haberler Gündem İnanç Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek Gusül Abdest Alınışı Anlatımı

        Gusül (boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alınışı anlatımı

        Gusül abdesti, boy abdesti olarak da bilinen ve belirli durumlarda alınması farz olan bir ibadettir. Gusül abdesti nasıl alınır, İslam'da detaylı olarak açıklanmıştır ve hem erkekler hem de kadınlar için bazı özel adımlar içerir. Boy abdesti nasıl alınır sorusuna verilecek yanıt, temelde hem erkekler hem de kadınlar için benzerdir. Gusül abdesti alınışı konusunda bilgi sahibi olmak, Müslüman bireyler için ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri açısından önemlidir. Peki, gusül (boy) abdesti nasıl alınır? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:03
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        • 1

          Boy abdesti veya gusül abdesti, İslam dininde bir dini gereklilik olarak tüm vücudun yıkanmasını ifade eder. Sözlükte “yıkamak, temizlemek” manasında masdar ve “yıkanma” anlamında isim olan gusül (gusl) kelimesi terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçede “boy abdesti” ve bazı bölgelerde halk arasında “büyük abdest” olarak bilinir. Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide Suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. Uygun sıcaklıkta su bulduğu zaman teyemmüm geçersiz olur. Gusül abdesti nasıl alınır konusunda belirli adımlara dikkat edilmesi gereklidir. Peki, gusül abdesti ya da diğer adıyla boy abdesti nasıl alınır? İşte kadın ve erkekler için gusül abdesti alınışı anlatımı...

        • 2

          Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

          İslam dininde boy abdesti aşağıdaki şekilde alınmaktadır. Fakat bu İslam bilginleri tarafından gusülle ilgili hadislerden çıkarılan uygulamalardır. Guslün Kur'anda belli bir yapılış şekli belirtilmemiştir. Keza herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş sayılmaktadır.

        • 3

          Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı

          1.) Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.

          2.) Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler.

          3.) Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar.

          4.) Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

          5.) Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler.

          6.) Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

          7.) Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar.

          8.) Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar.

          9.) Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır.

          10.) Böylece gusül abdesti alınışı tamamlanır.

          Su olmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.

        • 4

          Boy Abdestinin Farzları Nelerdir?

          - Ağzı yıkamak.

          - Burnu yıkamak.

          - Vücudun her tarafını bir kere yıkamak.

          - Açılması zor olmayan sünnet derisinin içini yıkamak.

          - Göbeğin içerisini yıkamak.

          - Küpe deliği gibi vücudun herhangi bir yerindeki kapanmamış deliği yıkamak.

          - İster dibine su sirayet etsin ister etmesin erkeğin örgülü saçının içini yıkamak.

          - Sakalı yıkamak.

          - Bıyığı yıkamak.

          - Kaş diplerini yıkamak.

          - Kadınların tenasül uzuvlarının dış kısımlarını yıkaması.

        • 5

          Gusül Abdestinin Sünnetleri Nelerdir?

          - Yıkanmaya başlamadan önce besmele çekmek.

          - Besmele ile başlamak.

          - Niyet etmek.

          - Elleri bileklere kadar yıkamak.

          - Avret yerini yıkamak.

          - Her uzvu üçer defa yıkamak suretiyle namaz abdesti gibi abdest almak ve başa meshetmek.

          - Vücuduna üç kere su dökmek.

          - Akarsu içinde yahut akarsu hükmünde bulunan sularda yıkanıyorsa bile sünneti tamamlayacak kadar suda kalmak.

          - Su dökmeye başından başlamak.

          - Suyu sağ, daha sonra sol omuzuna dökerek vücudu yıkamak, vücudunu ovuşturmak.

          - Uzuvları peşpeşe yıkamak.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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