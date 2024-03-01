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        Haberler Dış Yazar Güsul abdesti alırken normal abdest alınır mı? Güsul abdesti normal abdest yerine geçer mi?

        Güsul abdesti alırken normal abdest alınır mı? Güsul abdesti normal abdest yerine geçer mi?

        Gusül abdesti alırken normal abdest alınıp alınmayacağı, bu abdestin normal abdest yerine geçip geçmediği gibi konular insanların kafasını kurcalayabilir. İbadetini layığıyla yerine getirmek isteyenler için bu iki abdest arasındaki ayrım önemlidir. Bu yazıda bu soruların yanıtlarını derledik. İşte "Gusül abdesti normal abdest yerine geçer mi?" Gibi soruların yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:19
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        Güsul abdesti alırken normal abdest alınır mı?
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        Gusül abdesti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca nifas ve hayız gibi durumlar hâlinde alınması koşulu bulunan abdesttir. Bu abdest, dini temizlik anlamı taşıdığından Müslüman camiası tarafından oldukça önemlidir. Ancak bu konuda insanların kafasını karıştıran bazı detaylar vardır. Bunlardan bazıları ise gusül abdestinin normal abdest yerine geçip geçmediğidir. Bu sorunun detayları için yazının devamını okumaya devam edebilirsiniz…

        Gusül Abdesti Normal Abdest Yerine Geçer mi ve Namaz Kılınabilir mi?

        Gusül abdesti, normal abdesti de içerir. Bu nedenle abdesti bozacak herhangi bir durum oluşmadıkça süre geçtikten sonra ayrıca normal abdest almaya gerek yoktur. Ayrıca Gusül aldıktan sonra namaz kılınması da uygun görülmüştür. Çünkü Gusül, küçük abdest ve namaz abdesti olarak nitelendirilen abdestler yerine de geçer. Yani “Gusül abdesti ile namaz kılınır mı?” sorusuna verilecek yanıt “Evet” tir.

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        Gusülden Önce veya Sonra Abdest Alınır mı?

        Gusülden önce veya sonra abdest alınır mı?” sorusu da sık sorulan sorular arasındadır. Bu konuda din alimlerince ortak bulunan görüşe göre; gusülde vücudun tamamı kuru bir yer kalmadan yıkanır ve bu da Gusül abdestinin normal abdest yerine geçtiğini ifade eder. Normal abdestte ayrıca yüz, ayaklar ve kollar yıkanır, baş mesh edilir. Neticede Gusül abdesti alırken aynı zamanda normal abdest de alınmış olur. Dolayısıyla alınan Gusül abdesti ile Kur’an okunabilir, namaz kılınabilir ve diğer tüm ibadetler yapılabilir.

        Gusül’den Sonra Yeniden Abdest Almak Gerekir mi?

        Daha önce de söylediğimiz gibi Gusül abdesti normal abdest yerine geçtiğinden “Gusül abdestinde namaz abdesti şart mı?” sorusunun cevabı “Hayır” dır. Boy abdesti aldıktan sonra abdestinizi bozacak herhangi bir durum oluşmadıysa ayrıca abdest almanıza gerek yoktur. Ancak abdestin bozulmasına neden olacak durumlar yaşadıysanız yeniden normal abdest alabilirsiniz.

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        Hz. Aişe, Resul Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ek olarak namaz abdesti almadığını rivayet eden kişiler arasındadır.

        Gusül Abdesti Alınırken Normal Abdest Alınır mı?

        Gusül abdesti alınırken normal abdest de alınır. Çünkü Gusül sırasında normal abdestte yapılanların yapıldığı bir kısım vardır. Ayrıca Gusül abdestinde vücudun tüm bölümleri, Müslümanlar tarafından iğne ucu kalmayacak şekilde yıkanır ve bu da Gusül’ün normal abdest yerine de geçmesinin nedenini açıklar.

        Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

        Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.

        • “Niyet ettim Allah’ım senin rızanla Gusül abdestimi almaya” denerek başlanır.
        • Eller biletlere kadar yıkanır, avret yerleri temizlenir.
        • Sağ avuç yardımıyla ağza 3 kez su alınır.
        • Ardından tıpkı normal abdestte olduğu gibi adımlar takip edilir.
        • Normal abdest bittikten sonra önce başa, sonra sağ, en son sol omza üçer kez su dökülür ve vücudun her noktasında yıkanmış olunur.
        • Suyu her döküşünüzde vücudun her noktasını iyice ovalamaya dikkat edin.
        • Bıyık, saç, sakal ve yüzük gibi noktalarda suyun cilde iyice işlediğinden emin olunması gerekir. Ayrıca küpe deliklerine ve göbek boşluğuna da dikkat edilmelidir.
        • Son aşamada ayaklara da su dökülür ve Gusül abdesti tamamlanmış olunur.
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        Gusül Abdesti’ni Neler Bozar?

        • Deriden çıkan irin ve kan gibi şeyler,
        • Önden ve arkadan çıkan her şey,
        • Vücuttan çıkan kan, gaita ve idrar gibi unsurlar,
        • Ağızdan çıkan necisler; kan tükürmek, dolu dolu kusmak v.b.
        • Namazda yakında olan kişilerin duyacağı şekilde sesli gülmek,
        • Sarası tutan kişilerdeki durumda,
        • Farklı sebeplerden bayılan kişilerde,
        • İdrar yollarından çıkan mezi ve meni gibi şeyler,
        • Cinsel münasebette,
        • Adet dönemine giren kadınlarda Gusül abdesti bozulur.

        Bu gibi durumlar oluştuktan sonra cünüp gezmek uygun olmadığından en kısa zamanda Gusül abdesti alınması gerekir. Suyun olmadığı bir ortamda ise Teyemmüm yapılabilir. Teyemmüm, toprakla alınabilen bir abdest türüdür.

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        Gusül Abdesti Almadan Gezmek Haram mı?

        Cünüplük durumu, ibadetlerin tümüne engeldir ve böyle bir durum olması hâlinde fazla vakit geçirilmeden Gusül abdesti alınması gerekir. Gusül abdesti olmayan bir kişinin Kur’an okuması, namaz kılması ve bunun gibi diğer ibadetleri yapması haram kabul edilmiştir. Bu nedenle Gusül abdestinizin bozulmasına neden olan yukarıdaki durumlardan birini yaşadıysanız ilk fırsatta boy abdesti almaya çalışmanız gerekir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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