Ne kadar kan gelirse abdest bozulur? Hanefi ve Şafilere göre gelen kan abdesti bozar mı?

Ne kadar kan gelirse abdest bozulur? Hanefi ve Şafilere göre gelen kan abdesti bozar mı?

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Vücutta kan görülen basit durumlarda abdestin bozulmadığı düşünülür. Bu kanın akması ve çıktığı yere dağılması hâlinde ise abdestin bozulacağından söz edilebilir. Ağızdan çıkan akıcı bir kan, tükürükten fazla ise abdesti bozacaktır. Aynı şekilde bu kanın tükürüğe eşit olması durumunda da abdest bozulmaktadır. Vücuttan çıkan kanın akmadığı ya da çıktığı yerin etrafına dağılmaması durumunda ise abdest bozulmaz. Böyle durumlarda ibadet etmeye devam edilebilir.

Kan Gusül Abdestini Bozar mı?

Dini inancını tüm gereklilikleriyle yerine getirmek isteyenler tarafından sık sorulan sorulardan biri de “Kan Gusül abdestini bozar mı?” sorusudur. Yüksek miktarlı kan, normal abdesti dahi bozduğundan böyle bir durumda boy abdesti de bozulacaktır. Abdesti bozan durumlar, namazın kılınmasına engel olduğundan abdesti bozulmuş bir kişinin namazdan uzak durması ve yeniden abdest alması gerekir. Abdesti bozan unsur kan olduğunda ise burada kanın miktarı önemlidir. Bu miktar, Hanefi ve Şafi mezheplerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

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Hanefilerde Ne Kadar Kan Abdesti Bozar?

Hanefi mezbehi fıkhında kanın abdesti bozma durumu Şafilerden farklıdır. Bu paragrafın devamında “Hanefilerde ne kadar kan abdesti bozar?” sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Hanefi mezhebinde vücuttan kan gelmesi, abdesti bozan durumlar arasında kabul edilmiştir. Ancak burada vücuttan gelen kanın miktarıdır.

Aslına uygun bir Hadis-i Şerif’te Hz. Muhammed’in eşlerinden birinin Peygamber Efendimiz’in elinden akan kanı sildiği rivayet edilmiştir. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam’ın abdestini yenilediği söylenmiştir. Aktarılan olaydan, Peygamber Efendimiz’in akan kandan dolayı abdestini tazelemesinden, Hanefi mezhebine göre kan geldiğinde abdestin bozulduğu hükmüne varılabilir. Bu mezhebe dâhil olan kişiler, ilgili Hadis-i Şerif’i kaynak almış ve abdest koşulu için bedenden akan kanın akıcı olması gerektiğine, olmaması durumunda abdest tazelemenin şart olmadığına kanaat getirmiştir. REKLAM Şafilerde Ne Kadar Kan Abdesti Bozar? Yukarıda bahsedilen olayda Şafiler ise Peygamber Efendimiz’in hanımına değdiği için abdestini tazelediğine kanaat getirmiştir. Yani bu mezhebe göre vücuttan kan gelmesiyle abdestin bozulmayacağı kabul edilir. Dolayısıyla “Şafilerde ne kadar kan abdesti bozar?” sorusu için net bir kan miktarı belirtilmez. Hanefi Mezhebine Göre Hangi Durumlarda Kan Abdesti Bozmaz? Hanefi mezhebindekiler, ucu kanlı ancak akmayan küçük yaraların abdesti bozmayacağını düşünür. Ancak bu görüş, savaş gibi durumlarda değişiklik gösterebilir. Savaş hâllerinde bedende çok fazla kanama olacağından Hanefi mezhebindekiler Şafi mezhebindekiler gibi “kanın abdesti bozmayacağı” görüşüne uyabilir. Yani bu durumda Hanefiler Şafi mezhebindekilerin hükmünü uygulamayı tercih eder. Zira zorunlu hâllerde mezhepler birbirinin kurallarına uyabilir. REKLAM Diş Eti Kanaması Abdesti Bozar mı? Hanefi mezhebine tabi olanlara göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akmaya başlayan bir kanın abdesti bozduğuna kanaat getirmek doğru olacaktır. Bu da diş etinden çıkan bir kanın abdesti bozduğu düşüncesini destekler. Hafenilere göre, diş etinden çıkan kan karıştığı tükürüğün kendisi kadar ya da onun yarısı kadar ise abdestin tazelenmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/10). Şafi mezhebindekilere göre ise bedendeki bir yaradan çıkan ve yara dışına akan kan abdesti bozmayacağı gibi diş eti kanaması ile çıkan kan da abdesti bozmaz. Bu mezhepteki insanlar, abdestin yalnızca arka ve önden çıkan şeylerle bozulduğunu kabul etmiştir. Sözü edilen bölgelerin dışından gelen sıvıların abdesti bozmayacağı düşünülür. Yani Şafi mezhebine göre diş eti kanaması abdesti tazelemeyi gerektirecek bir durum değildir. (Mâverdî, el-Hâvî, 1/199-200). REKLAM

Kan Abdesti Bozar mı Sorusu ile İlgili Hadis-i Şerifler Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Kim benim bu aldığım abdest gibi abdest alır, sonra içinden (dünyevi) bir şey geçirmeksizin iki rekât namaz kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar." İbni Mace, Hz. Aişe (ra)'den rivayet ediyor: "Her kim namazda iken kusar veya burnundan kan akarsa, namazdan çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece gelsin, namazını bıraktığı yerden tamamlasın." Beyheki, Dâre Kutnî ifade ediyor: "Akar kan abdesti bozar." Darekutni, Temim ed-Dariden aktarıyor: "Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir." REKLAM Fatıma b. Ebu Hubeyş'den Tirmizinin rivayet ettiği hadis: "O bir damardan çıkan kandır. O bakımdan her bir namaz için abdest al."

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