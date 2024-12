Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) seyirciyle buluştu

BKM ve DOT, yeni yıla sayılı günler kala, -doğumunun 250. yılında- Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen “GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)” adlı tiyatro oyununu, dün akşam Maximum Uniq Hall’de gerçekleşen prömiyerle seyirciyle buluşturdu.

Olan bitene şahit olan, kulak kabartan, üst sınıfın kirli çamaşırlarını çok yakından tanıyan, aslında her şeyi dipten yönetme gücünü elinde tutan emekçi sınıfın “hizmetçi”lerinin, emekçi kadınların, ağzından dinlemek bu hikâyeye bir başka “zarafet” katıyor. Hizmetçilerimizi çok seveceksiniz. Ben her birine bayılıyorum. Onları canlandıran oyuncuları da sahnede çok seveceksiniz. Provalarda 'hikâye anlatıcısı hizmetçiler'e kattıkları her an beni etkiledi, eminim size de unutamayacağınız anlar armağan edecekler.