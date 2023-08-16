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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Arnavutköy'de gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!

        Arnavutköy'de gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü!

        İstanbul Arnavutköy'de gürültü yapan motosikletli bir grup dehşet saçtı. Olayda kendilerini uyaran mahalleliye ateş açan şüpheliler kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:05
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        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
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        Arnavutköy'de iddiaya göre gürültü yapan motosikletli bir grup, kendilerine yapılan uyarı üzerine mahalle sakinleri ile tartıştı.

        DHA'nın haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosikletli gruptan bir kişi mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken, mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı. Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı.

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        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle, tartışma kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli gençler, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı.

        Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, silahla ateş ederek kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga sırasında 2 kişinin silahla ateş ettiği anlar, mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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