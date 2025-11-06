Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gürsel Tekin'den banka hesaplarına erişim talebi | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin'den banka hesaplarına erişim talebi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, İl Başkanlığı banka hesaplarına erişim ve yetki talebinde bulundu. 5 aylık geriye dönük hesap ekstrelerinin kendisine gönderilmesini talep eden Tekin, önceki yetkililerin hesapla ilişiklerinin kesilmesini istedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 06.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:03
        Tekin'den banka hesaplarına erişim talebi
        CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresinin iptali için açılan davada mahkeme, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı.

        Ardından Özgür Çelik hem olağanüstü hem de olağan kongrede il başkanı olarak seçilmiş mazbatasını almıştı.

        BANKA HESAPLARINA ERİŞİM TALEBİ

        CHP'nin itirazını reddeden istinaf mahkemesi, Tekin'in kayyum görevinin devam etmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Gürsel Tekin’in aralarında bulunduğu geçici kurul üyeleri CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek üzere bankaya başvuru yaptı.

        Başvuru dilekçesinde, 5 aylık geriye dönük ekstrelerin kendisine teslim edilmesine ve hesaplar üzerinden işlem yapma talepleri yer aldı. Tekin ayrıca, hesap üzerinde yetkili olan kişilerin hesapla ilişiklerinin kesilmesini de talep etti.

        BANKA MAHKEMEYE SORDU

        Başvurunun ardından banka tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazı yazıldı. 39. Olağan İstanbul Kongresi'nde seçilen yetkililerin aksi talepte bulunduğu, geçici kurul üyelerinin taleplerinin yerine getirilmesi için mahkeme tarafından talimat verilmesi gerektiği kaydedildi.

