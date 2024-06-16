Gürkan Uygun'un aile saadeti
Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğlu Mavi ile Bodrum, Ortakent'te görüntülendi. Ailesiyle keyifli vakit geçiren Uygun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberinde göre; Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğlu Mavi ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Gürkan Uygun, ailesiyle Ortakent'teki bir plajda objektiflere yansıdı.
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50 yaşındaki oyuncu, eşi ve oğlu ile birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkardı.
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Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun'un sırtına yaptırdığı büyük melek kanatları ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun ailesiyle geçirdiği keyifli anlar objektiflere böyle yansıdı.