Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" tartışmaları sürüyor: Tasarının onaylanması protesto edildi

Genel Kurul'da yapılan oylamada, tasarıya 30 "hayır" oyuna karşılık 83 "evet" oyu verildi. Ülkede haftalardır protestolara neden olan tasarının, bir sonraki aşamada yasalaşması için Parlamentoda üç kez oylanması gerekiyordu.

Bu arada, oylama sırasında hem Parlamento dışında gösteriler devam etti, hem de bazı milletvekilleri arasında kavga ve tartışmalar çıktı.