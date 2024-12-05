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        Gürcistan'da AB yanlısı protestolar sürüyor

        Gürcistan'da, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına karşı başlayan protesto gösterileri devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 04:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 04:46
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        Gürcistan'da AB yanlısı protestolar sürüyor
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        Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te 7. gününde sürdürdü.

        Dün gece parlamentonun önünde tekrar toplanan binlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar atarak, ellerinde AB ve Gürcistan bayraklarını taşıdı.

        AA'nın haberine göre; parlamentonun önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, burada ateş yakarak bekleyişlerini sürdürüyor.

        İçişleri Bakanlığına bağlı polis özel kuvvetleri ve tazyikli su araçlarının güvenlik gerekçesi ile çevrede hazır bulunduğu alandaki protesto gösterisine katılan muhalefet partilerinin liderleri, halkı dağılmamaya davet ediyor.

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        POLİS BAZI MUHALEFET PARTİLERİNİN OFİSLERİNDE ARAMA YAPMIŞTI

        Gürcistan'daki gösteriler 7 gündür devam ederken polis, bazı muhalefet partilerinin ofislerinde dün aramalar gerçekleştirmişti.

        İçişleri Bakanlığı Merkezi Kriminal Polis Departmanı Müdürü Teimuraz Kupatadze, düzenlediği basın toplantısında, dünkü aramalarda, gösterilerde şiddeti organize etmekle suçlanan 7 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtmişti.

        Kupatadze, parti ofislerindeki aramalarda, koruyucu kasklar, piroteknik, molotofkokteyli, boya ve elektrikli ekipmanların ele geçirildiğini aktarmıştı.

        HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

        Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

        Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

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        Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.

        İrakli Kobakhidze, Avrupalı siyasetçilerin, AB'ye katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine şantaj yapmaya başladığını savunarak, "Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." ifadesini kullanmıştı.

        GÜRCİSTAN'IN KARARINA TEPKİLER

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

        AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gürcistan'daki gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesi üzerine, yetkililere "barışçıl toplanma haklarına saygı gösterme" çağrısında bulunmuştu.

        Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine, ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

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        #Gürcistan
        #Avrupa Birliği
        #tiflis
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