18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya´nın Bremen kenti Hemelingen semtinde yalnız yaşayan Sinoplu Melek Danyal isimli Türk vatandaşı geçtiğimiz hafta hastanede vefat etti. Yalnız yaşadığı bilgisine ulaşılan Danyal´ın cenazesine sahip çıkan olmadı.
Bremen Belediyesi Mezarlıklar Bölümü, yakınları tarafından alınmayan Danyal'ı yakma kararı aldı. Yakılacak haberini alan Fatma Şahin isimli Türk komşusu 'İslam Toplumu Milli Görüş Derneği´ne (IGMG) haber vererek cenazenin son anda yakılmasını engelledi.
EN MASRAFSIZ DEFİN
Cenazenin İslami usullere göre defin işlemini yaptıran Bremen Bölgesi UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Sevgi, "Kimsesi olmayan vatandaşımızın yakılmasına engel olan duyarlı vatandaşımız Fatma Hanım kardeşimize gerçekten teşekkür ediyoruz. UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği olarak buradaki tüm masrafları üstlenerek cenazeyi aldık. Türkiye´de de yardıma muhtaç durumda olan çocuklarına cenazeyi teslim ettik" dedi.
Sevgi, hastanelerde ve kimsesizler bakım evlerinde çok sayıda vatandaşımızın olduğunu sözlerine ekleyerek, Avrupa Belediyeleri'nde sahipsiz cenazelerin en masrafsızca ortadan kaldırmanın yakarak defnetmek olduğunu vurguladı.
Sevgi, Avrupa'da yaşayan vatandaşların mutlaka Cenaze Yardımlaşma Derneği'ne üye olmalarını tavsiye etti.
KONSOLOSLUKLARIN CENAZE BÜTÇESİ YOK
Vuslat Cenaze Nakil firması sahibi Mehmet Kara da, Avrupa´nın pek çok ülkesinde ciddi sayıda Türk vatandaşının yalnız yaşadığını ve vefatları durumunda sahipsiz kaldıklarını ifade etti.
Kara bu durumda Ordnungsamt (Zabıta Amirliği) denen kurumların konsolosluğa başvurarak cenazenin Türkiye'deki sahiplerine ulaşmaya çalıştıkları belirtti.
Kara, "Konsolosluklarımız il-ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak onların yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Konsolosluklar cenaze yakınlarının birçoğuna ulaşamayınca, kendilerinin de cenaze ile ilgilenecek herhangi bir bütçeleri bulunmadığından, kendilerine en yakın olan bizim gibi cenaze firmalarına durumu bildirip onlardan yardım talep etmekteler. Genelde bizim arkadaşlarımız böylesi durumlarda haberdar olduklarında cenazelerin dini kurallara göre işlemlerini yerine getirip cenazenin defni için gerekli işlemleri yapıyorlar" dedi.
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