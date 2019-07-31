Ünlü oyuncu paylaşımına, "Bu sabah 7.00 suları evden çıktım. Annemi öptüm el salladım. (çünkü burası önemli) Sonra 7.30 civarı sete geldim. Mahir bir gelsene bir şey soracak yönetmenimiz dedi. İçeri girdim bütün set arkadaşlarım; hatta abim, kuzenim, Fato ve yarım saat önce evde öptüğüm annem falan hepsi orda.... Hayatımda bu kadar şok olduğum başka çok az anım olmuştur. İyi ki doğup güzel insanlar biriktirmişim. Hoş geldin 35" notunu düştü.