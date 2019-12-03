Altın, dolar, Euro ve birçok döviz kurlarını günlük olarak sorgulayabileceğiniz bir sistem e-Devlet tarafından geliştirildi. “Günlük Döviz Kurları “ e-Devlet sorgulama ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz. Günlük Döviz Kurları’nda şu detaylara ulaşmanız mümkün.

Döviz Cinsi

Döviz Alış

Döviz Satış

Efektif Alış

Efektif Satış

Günlük Döviz Kurları’nda Hangi Kurlar Yer Alır?

1 ABD DOLARI

1 AVUSTRALYA DOLARI

1 DANİMARKA

1 İNGİLİZ STERLİNİ

1 İSVİÇRE FRANGI

1 İSVEÇ KRONU

1 KANADA DOLARI

1 KUVEYT DİNARI

1 NORVEÇ KRONU

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

100 JAPON YENİ

1 BULGAR LEVASI

1 RUMEN LEYİ

1 RUS RUBLESİ

100 İRAN RİYALİ

1 ÇİN YUANI

1 PAKİSTAN RUPİSİ

1 KATAR RİYALİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından veriler alınarak 15 Dakika sonra E-Devlet sistemine aktarılarak kurlar güncellenir. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması sayesinde güncel döviz kurlarını kolaylıkla öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.

E-DEVLET GÜNLÜK DÖVİZ KURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Güncel Döviz Kurları adresine ziyaret ederek e-Devlet giriş ekranına ulaşmalısınız. Bu adımda karşınıza giriş ekranı çıkacak. T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız. Kimlik doğrulama adımlarından sonra “Günlük Döviz Kurları” sayfası açılacaktır. Bu sayfa üzerinden artık tüm kurlara ulaşabilirsiniz.