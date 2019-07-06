06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Başak burcuna giriyor. Ay, Başak burcuna girdiğinde, eleştirel bir yaklaşım ve analiz aşaması olarak ortaya çıkar. Böyle bir aşamada kritik farkındalık sahnededir ve güven ve sorumluluk odak noktası olur. Başak’taki Ay Yengeç’teki Venüs’le açıda. Bu durum, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten olumlu gelişmeler olacağını gösterir. Aile hayatına değer vereceksiniz. Kavgadan kaçının. Akşam saatlerinde, Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, sunacak. Yeni yollar keşfedeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali sorunlarınız bu aralar artabilir. Bu nedenle eşinizle aile bütçesini arttırmak için iyi bir zaman değil. Bekârsanız, arkadaşlarınıza borç verirken dikkat edin. Borcun geri dönüşü olmayabilir, bütçenizi aşmamaya dikkat edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar hayata ciddi bir "bakışınız" var, ancak bir taraftan eğlence arayışındasınız. Bugünlerdeki haritaya göre, bir spor etkinliğine veya kulübüne başlayabilirsiniz ve sosyal çevrenizde liderlik rolü oynayabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşle ilgili seyahate çıkabilirsiniz. Bu seyahatle ilgili fırsatlar görünüyor. Tasarruf, borç yükü veya yatırımlarınızda bazı değişiklikler yapmak için istekli olacaksınız. Hesaplamalarınıza dikkat edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu an spot ışığındasınız ve herkes söyleyeceklerinizle ilgileniyor. Çekici, heyecanlı ve ilginçsiniz. Müzikal veya yaratıcı yeteneğiniz varsa, seyircilerin önüne geçmek ve yeteneklerinizi göstermek için iyi bir zaman.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!