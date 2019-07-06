Ay Başak burcuna giriyor. Ay, Başak burcuna girdiğinde, eleştirel bir yaklaşım ve analiz aşaması olarak ortaya çıkar. Böyle bir aşamada kritik farkındalık sahnededir ve güven ve sorumluluk odak noktası olur. Başak’taki Ay Yengeç’teki Venüs’le açıda. Bu durum, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten olumlu gelişmeler olacağını gösterir. Aile hayatına değer vereceksiniz. Kavgadan kaçının. Akşam saatlerinde, Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, sunacak. Yeni yollar keşfedeceksiniz.