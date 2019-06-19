Bugün kritik açılar hüküm sürüyor, gün gerginlikle dolu olacak, bu yüzden ruh halinizi değişeceğini hesaba katmanız gerekecek. En ufak şeylerin bile sinirlerinize dokunduğu günlere hoş geldiniz! Ayrıca Merkür'ün Pluto tarafından saldırıya uğraması eylemlerimizi tüm gücüyle etkileyecek. Bu, daha sonra yanlış olduğunu fark edeceğimiz içgüdüsel ve erken reaksiyonlar vermemize neden olabilir, aman dikkat!

Acelelik ve yeteneklerimizin olduğundan çok olduğunu zannetmemiz bugünkü haritada baskın bir şekilde görünüyor. Eleştirileri kişisel olarak alabilirsiniz. Meselenin diğer yüzüne bakmazsızın ani karar verebilirsiniz. Ortaklarınızla veya iş arkadaşlarınızla çalışırken zorluklar ortaya çıkabilir. Ödün vermeyi öğrenmemiz gereken bir gün.

Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.