19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün kritik açılar hüküm sürüyor, gün gerginlikle dolu olacak, bu yüzden ruh halinizi değişeceğini hesaba katmanız gerekecek. En ufak şeylerin bile sinirlerinize dokunduğu günlere hoş geldiniz! Ayrıca Merkür'ün Pluto tarafından saldırıya uğraması eylemlerimizi tüm gücüyle etkileyecek. Bu, daha sonra yanlış olduğunu fark edeceğimiz içgüdüsel ve erken reaksiyonlar vermemize neden olabilir, aman dikkat!
Acelelik ve yeteneklerimizin olduğundan çok olduğunu zannetmemiz bugünkü haritada baskın bir şekilde görünüyor. Eleştirileri kişisel olarak alabilirsiniz. Meselenin diğer yüzüne bakmazsızın ani karar verebilirsiniz. Ortaklarınızla veya iş arkadaşlarınızla çalışırken zorluklar ortaya çıkabilir. Ödün vermeyi öğrenmemiz gereken bir gün.
Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjiniz yükseliyor ve her şeyi dönüştürmek için kullanabileceğiniz çok fazla enerjiniz olacak. Kötü bir durumu iyi bir duruma dönüştürmek için harika bir kapasiteye sahipsiniz. Bugün, bazı konular rahatça başa çıkmanız için biraz duygusal olabilir. Çevrenizdeki bazı insanlarda agresif, savaşçı bir ton olabilir, gardınızı düşürmeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün diğer insanlarla iyi ilişkiler içinde olmadığınızı hissedebilirsiniz. Herkes birbirinden ayrı karakter ve mizaçta. Sizinle benzer fikir ve karaktere sahip olmayanları bulup, sürekli kafayı onlara takmak yerine, sizin yaradılışınıza yakın olan kişileri bulmanızda fayda var.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu harika bir gün. Duygusal olarak güçlü hissediyorsunuz. Kullanabileceğiniz çok enerjiniz var. Evde hiçbir şey yapmadan kalarak bu fırsatı kaçırmayın. Her şeyi analiz etmek ve başkalarının hayatını eleştirmek yerine, kendinize bakın ve şu anda hangi seçimleri yapabileceğinizi görün. Parmaklarınızın ucunda bulunan kaynaklara göre en iyi aksiyonu alın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hiçbir şey istediğiniz şekilde yürümüyor gibi görünüyor. Akılcı zihniniz, size her şeyin yolunda olduğunu ve planlarınıza devam etmenizin uygun olduğunu söylüyor. Ama içinizde bunun aksini söyleyen küçük bir ses var. Belki de planınızın bir şekilde kusurlu olduğunu düşünüyorsunuz. Belki de kalbinizde belli bir acıyı görmezden geliyorsunuz, bu durumla yüzleşmeniz gerekebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!