18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Yengeç burcunda ilerlerken konfor ve huzura duyulan ihtiyaç artıyor. Jüpiter ile Merkür arasındaki görünüm keskinleşiyor; yeni fikirler ve ilhamlar için imkanlar gelişiyor. Gün boyu Ay Merkür ve Güneş ile uyumlu görünümde; geleceğe yönelik hayaller için koşullar elverişli. Plüton ile ise karşıt görünümde; baskıya maruz kalma, zorlanmalar ve ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Onay beklemeden fikirlerimizi kendimize saklamalı ve olgunlaşmaya bırakmalıyız. Plüton Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açıyı tetikleyen Ay önemli kararlara, dönüştürücü fikirlere olanak sağlıyor. Gün boyu hayal ettiklerini uygulama cesareti olan, cömert, başkalarıyla paylaşmayı seven vasıflarımızla, hayatı sığlaştıran, üretmeyen, tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Kurşuni gri
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendini keşfetmek, farkındalığını forma sokmak isteyen Koçlar, bireysel amaçlara odaklanma arzunuz yüksek. Günlük sorumluluklarla aile işlerinin arasında kaldığınız bir güne uyanıyorsunuz. Bekleyen işlerde hareket olası. Gelişmeler heyecan verici olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşama gücü, tutkulu yapısı ile dayanıklı Boğalar gün boyu yenilenme ihtiyacındasınız. Geleceğe dair hedefleri değiştiren koşullar olası. Gün boyu yakın çevre sizi meşgul edecektir. İletişim içinde olup duygularınızı ifade etme arzunuz yüksek.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı düşünme, işleri pratik yoldan çözme becerisi olan İkizler Merkür retro olsa da yenilenme arzunuz yüksek. Kararsızlık yerini pratik çözümlere bırakıyor. Gün içinde sınırları hatırlatan olaylara ya da kişilere tepkisel davranabilirsiniz. Finansal konularda gelişmeler olası.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kabuğunun içinde kuvvetli ve yenilmez olan Yengeçler, gün boyu özgüveni artıran olaylar söz konusu. Değerlere ve güvenli alana yoğunlaşıyorsunuz. Alışkanlık yüzünden süren ilişkilerde sorunlar açığa çıkabilir.
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