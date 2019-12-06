Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin kendisini görüp ayağa kalkmadı diye Enes Turan adlı bir belediye işçisine verdiği tuvalet önünde oturma cezası kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Olayın görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir bir açıklama yapmış ve başkan yardımcısı Veysel İpekçi’nin istifasının alındığını söylemişti.

Bu akşam saatlerinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası yaptığı açıklamada Güngören’deki olaya değinmiş ve “Güngören Belediyesi’nde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. Bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür. Enes’e sesleniyorum gözlerinden öpüyoruz, seninle beraberiz. Sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz. Başkan yardımcısı görevinden alınmıştır. Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz” demişti.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’ın edindiği bilgiye göre; Veysel İpekçi’nin Güngören Belediye Meclis üyeliğine de son verildi, odası kilitlendi.

GÜNGÖREN MECLİS ÜYELERİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin bir şoföre tuvalet önünde oturma ve kendisini gördükçe ayağa kalkma cezası verdiği iddiasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Belediye meclisinde gündeme gelen konuya üyeler büyük tepki gösterirken Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı, "Hiçbir AK Partilinin asla ve kat’a tasvip etmeyeceği bir hadisedir. Kamuoyunun ne gerekiyorsa yapılacağından asla ve kat’a şüphe etmemelerini isteriz” dedi.

MECLİS ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ, ODASINA KİLİT VURULDU

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre bu akşam saatlerinde yeni bir gelişme daha oldu. Veysel İpekçi'nin istifa etmesi de yeterli görülmeyerek meclis üyeliğinden düşürülmesine karar verildi. İpekçi'nin makam odasına da kilit vurulduğu öğrenildi.

YAŞANAN SKANDAL MECLİS TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından İpekçi’ye tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyadan açıklama yapan Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurmuştu. Yaşanan skandal olay bugün Güngören Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında gündeme geldi. AKP’li ve CHP’li birçok meclis üyesi yaşanan olayı kınayarak tepki gösterdi. Meclis üyeleri, böyle bir olayla bir daha karşılaşılmaması gerektiğine dikkat çekti.

AK PARTİLİ ÇELİK: ÜYELİĞE DEVAM ETMESİ UYGUN DEĞİL

Öte yandan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güngören'de yaşanan skandal olayla ilgili olarak konuştu. Belediye başkan yardımcısının kendisini görüp de ayağa kalkmadığı çalışanını cezalandırması olayının kabul edilebilir bir tarafı olmadığını söyleyen Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. İstifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz. Enes kardeşimizin gözlerini öpüyoruz" demişti.

İPEKÇİ'NİN İSTİFA ETMESİ YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Veysel İpekçi'nin belediye başkanlığı yardımcılığından istifa etmesinin de yeterli görülmediği olayda meclis üyeliğine de son verildi. İpekçi'nin makam odasına da kilit vurulduğu öğrenildi.