DHA

Cumhuriyet savcısı, tutuklanan Avukat Ersin Kurt'un cinayeti planladığı, azmettirdiği ve diğer şüphelilerin Kurt tarafından hazırlanan kurgu çerçevesinde hareket ettiğine kanaat getirdi. Savcı, Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, azmettiren Ersin Kurt ve Burhan Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

OFİSİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ramazan Özkan ifadesinde Güngör Arslan'ı öldürmesi konusunda kendisini yönlendiren kişinin Burhan Polat olduğunu ve olaydan 10 gün önce bir rezidansta buluşarak çeşitli vaatlerde bulunduğunu anlattı.

Olay anını anlatan Ramazan Özkan, ofise gittiğini Güngör Arslan ile bir süre konuştuktan sonra bacaklarına doğru ateş ettiğini, kaçarken Arslan'ın peşinden geldiğini, elinde tabanca olduğunu düşünerek rastgele ateş ettiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

"GÜNGÖR'Ü KORKUTMAK LAZIM"

Burhan Polat ise ifadesinde, Ramazan Özkan'ı simaen tanıdığını, kendisiyle Güngör Arslan hakkında hiç konuşmadıklarını söyledi. Güngör Arslan'ın, kendisinin kız arkadaşı olan T.U.'ya şarap ve çiçek göndererek rahatsızlık verdiğini söyleyen Burhan Polat, Güngör Arslan'ın şüphelilerden Ersin Kurt ve onun kullanmakta olduğu beyaz renkli cip hakkında haber yaptığını, haberin altına aracı kullanan kişilerin torbacı, hapçı şeklinde yorumlar yaptıklarını, o dönemlerde araç ile çok fazla dolaştığı için yorumları üzerine aldığını belirtti.

İfadesinde, Hasan Emre Çelik'e "Güngör'ü korkutmak lazım, T.U.'dan uzak durması lazım. Bu da ne şekilde olursa olsun" şeklinde sözler söylediğini, Hasan Emre Çelik'in ise "Tamam" dediğini belirten Burhan Polat, bu konuşmadan 3-5 gün sonra Güngör Arslan'ın vurulma olayının meydana geldiğini kaydetti. Çelik, "Güngör Arslan'ı öldürün" şeklinde bir beyanda bulunmadığını söyledi.

Güngör Arslan'ı öldürmeye azmettirmekle suçlanan avukat Ersin Kurt ise ifadesinde, Burhan Polat'a, Güngör Arslan'ın vurulması ile alakalı talimat vermediğini ve herhangi bir kimseyle Güngör Arslan cinayetiyle ilgili olarak yazışma yapmadığını söyledi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.