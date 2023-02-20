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Güney Koreli ünlüler yardım çağrısına devam ediyor

Güney Koreli ünlüler depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ülkenin prestijli ödül törenlerinden biri olan Circle Chart Music Awards’ta da depremzedelere yardım eli uzatılması adına çağrıda bulunuldu

Giriş: 20.02.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Koreli ünlüler yardım çağrısına devam ediyor
HABERTURK.COM

Güney Koreli ünlüler, Kahramanmaraş merkezli iki depremin hemen ardından Türkiye’ye taziyelerini sundu. Bunun yanı sıra Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası yardım kuruluşlarını yüksek miktarlarda bağışta bulundu.

Güney Koreli ünlüler, her fırsatta taziyelerini sunmaya, depremzedeler için bağışta bulunulması için çağrı yapmaya devam ediyor.

Güney Kore’nin başkente Seul’da düzenlenen Circle Chart Music Awards adlı ödül töreninde de taziyeler sunulup, depremzedelere yardım eli uzatılması adına çağırılar yapıldı. Ülkenin ünlü oyuncularından Lee Je-Hoon, ödül töreninde yaptığı konuşmada "İyi misiniz? Nasıl olduğumuzu sorabilmek çok değerli bir şey. Geçenlerde Türkiye'den üzücü haberler duyduk. Depremde yıkılan tek şey binalar değildi” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

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