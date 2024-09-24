Güney Koreli olimpiyat sporcusu Kim Ye-ji, oyuncu oluyor

Şirketten yapılan ayrı bir açıklamada, Kim Yeji'nin Hintli oyuncu ve fenomen Anushka Sen ile birlikte rol alacağı belirtildi. Ayrıca; "Kim Yeji ve Anushka Sen'in muhteşem bir ikiliye dönüşmesinden doğacak potansiyel sinerjiye" tanık olmaktan heyecan duydukları ifade edildi.

Fotoğraflar: Instagram