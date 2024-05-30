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        Haberler Dünya Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore bir dizi balistik füze fırlattı

        Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore bir dizi balistik füze fırlattı

        Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığı duyuruldu. Güney Koreli yetkililer, denetimin artırıldığını ve ABD'yle Japonya'nın gelişmelerden haberdar edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 02:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 02:01
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        Kuzey Kore balistik füze fırlattı
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        Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını açıkladı.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığı vurgulanırken, denetimin artırıldığı ve gelişmelerden ABD ve Japonya'nın bilgilendirildiği kaydedildi.

        Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Sahil Güvenliği'nin, Kuzey Kore'nin olası bir balistik füze fırlattığını belirten bir deniz güvenliği tavsiyesi yayımlandığını belirterek, füzenin düştüğüne ilişkin gemilerin bilgilendirildiğini ve hasar bilgisi gelmediğini belirtti.

        Güney Kore ve Japonya, 27 Mayıs'ta da Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde "uydu roketi" fırlattığını bildirmişti.

        Güney Kore, 28 Mayıs'ta ise Kuzey Kore'nin sınırdan, içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini açıklamıştı.

        Son yaşananlarla beraber iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #kuzey kore
        #füze
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