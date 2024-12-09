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        Haberler Dünya Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a seyahat yasağı | Dış Haberler

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a seyahat yasağı

        Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:48
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        Güney Kore Devlet Başkanı'na seyahat yasağı
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        Güney Kore'de üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi.

        Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını duyurdu.

        Yoon hakkındaki soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, kanıt niteliğindeki malzemelerin güvenceye alınmasının öncelikli olduğunu ve bu amaçla 'yurt dışına çıkma olasılığı da dahil' kapsamlı değerlendirme yapıldığını açıklamıştı.

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