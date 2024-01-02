Güney Kore'de yılın futbolcusu Kim Min-Jae

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Alman ekibi Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor. Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham’da top koşturan yıldız futbolcu Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.