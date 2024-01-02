Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Güney Kore'de yılın futbolcusu Kim Min-Jae - Futbol Haberleri

        Güney Kore'de yılın futbolcusu Kim Min-Jae

        Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Kore'de yılın futbolcusu Kim Min-Jae
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alman ekibi Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor. Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham’da top koşturan yıldız futbolcu Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

        Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa