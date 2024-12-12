Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Güney Kore'de Genel Kurmay Başkanı Park görevden alındı | Dış Haberler

        Güney Kore'de Genel Kurmay Başkanı Park görevden alındı

        Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su görevden alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 06:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 06:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'de Genel Kurmay Başkanı Park görevden alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güney Kore Savunma Bakanlığı, Park'ın görevden alındığını açıkladı. AA'nın Güney Kore ajansı Yonhap'a dayandırdığı habere göre, Park, sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "sıkıyönetim komutanı" olarak atanmıştı.

        Sıkıyönetimin ilan edilmesinden kısa süre sonra ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

        Park, mecliste verdiği ifadede, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendiğini ve sıkıyönetim emrini kendisinin hazırlamadığını savunmuştu.

        Eski Genel Kurmay Başkanı, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından o sırada Savunma Bakanı olan Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğu ancak Devlet Başkanı Yoon'un geri çevirmesiyle görevine devam ettiğini belirtmişti.

        REKLAM
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu
        Haberi Görüntüle

        6 KOMUTAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

        Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, başarısız sıkıyönetim ilanının ardından 5 Aralık'ta istifa etmişti. Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski bakan Kim, "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

        Park'tan önce sıkıyönetim ilanı nedeniyle aralarında Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu 6 üst düzey asker görevden alınmıştı.

        GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

        Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        REKLAM

        Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

        Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

        Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

        Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

        Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güney kore
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Ankara'da tarihi anlaşma
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        İsrail Ordu muhabirinden itiraf
        İsrail Ordu muhabirinden itiraf
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Habertürk Anasayfa