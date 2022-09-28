Bu nedenle birçok kişi tarafından güneş yanıklarına evde müdahale yolları ve doğal çözümler merak konusu olmaktadır. Biz de yazımızda bu çözümleri derledik. İşte o bilgiler…

Yaz mevsiminde deniz, kum, güneş üçlüsü eğlenceyi ve mutluluğu çağrıştırıyor olsa da güneş ışınlarına yüksek miktarda maruz kalmak cildimizde acı verici yanıklara neden olmaktadır. Bu acı verici yanıklara evde uygulanabilecek yöntemlerle ağrıyı hafifletmek ve yanıkları iyileştirmek ve güneş yanığına iyi gelen şeyler de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Güneş yanıkları için çözüm yollarını, uygulanabilecek yöntemleri izler için araştırıp derledik. İşte o bilgi ve yöntemler…

Güneş Yanığına Doğal Çözüm Yolları

Yaz mevsiminde meydana gelen güneş yanıkları çok acılı ve ağrılı olabilmekte üstelik ciltte iz kalma olasılığı da kişilerin korkulu rüyası olabilmektedir. Bu da evde güneş yanığı en hızlı nasıl geçer sorusunun cevabını merak ettirmektedir.

Güneş yanıklarına uygulanabilecek en acil yöntem soğuk su, ılık duş ve soğu uygulamalardır. Çünkü bölgede yanık oluştuğu için bölgedeki ısı artışı çok yüksektir ve cildin soğutularak ısının azaltılması gerekmektedir. Soğuk suda ıslatılmış bir bez ya da havlu ile bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir. Bu uygulama acı, ağrı ve su toplamasını önleyecektir. Fakat soğuk uygulamanın buz ile yapılmasından kesinlikle ve kesinlikle kaçınılması gerekmektedir.

Aynı zamanda güneş yanıklarına iyi gelen bazı bitkisel ürün ve yağlar da bulunmaktadır.

Güneş Yanığına İyi Gelen Yağlar

Bitkisel yağları çoğunlukla cilt bakımında kullanılmakta ve cilde oldukça fayda sağladıkları bilinmektedir. Güneş yanığı gibi tıbbi durumlarda da acıların, ağrıların hafifletilmesi için kullanılabilmektedir. Bitkisel yağlar bir yandan cildi nemlendirip yanıkların hızlı iyileşmesini sağlarken aynı zamanda acıların ve ağrıların hafiflemesinde de önemli rol oynamaktadırlar. Bu yağları bir pamuk yardımıyla cilde hafifçe uygulayabilirsiniz. Sonrasında ciltten arındırmanıza gerek yoktur. İşte güneş yanıklarına iyi geldiği bilinen yağlar:

Nane yağı

C vitamini yağı

Lavanta yağı

Çay ağacı yağı

Okaliptüs yağı

Papatya yağı

E vitamini yağı

Sardunya yağı

Bu yağların antioksidan özellikleri nedeniyle hücre yenileme ve iyileştirme güçleri vardır. Bu da güneş yanıklarının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayacağı bilinmektedir. Aynı zamanda yukarıdaki bitkisel yağların birçoğu bağışıklık hücrelerini destekleyici ve antienflamatuvar özelliklere de sahiptir. Bu özellikleri sayesinde güneş yanıklarının iyileşmesini hızlandırırken iltihap gelişmesini önlemesi açısından da kullanılabilirler.

Güneş Yanığına İyi Gelen Ürünler

Güneş yanığı için en önemli ürün sudur. Cilt yanığa maruz kaldıktan sonra iyileşene kadar bol miktarda su tüketimi çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü güneş yanıkları ciltte su kaybına neden olmaktadır.

Aynı zamanda cilde siyah, yeşil çay ve papatya çayları demlenip soğutulduktan sonra soğuk kompres olarak uygulanabilir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile antienflamatuvar özellikleri sayesinde cildin kendini toparlamasını sağlayacak ve iltihap gelişimini önleyecektir.

Cilde soğuk sirke uygulaması da iltihap gelişimini önlemek açısından önem taşır. Çünkü güneş yanıkları meydana gelen deride iltihap riski ortaya çıkmaktadır. Sirke anti iltihabi özellikleri olan bir besin maddesi olması açısından bunun önüne geçmektedir.

Banyo suyuna mısır nişastası eklemek de güneş yanıkları meydana gelebilecek kaşıntı, acı ve iltihabı önlemek için uygulanabilecek yöntemler arasında yer almaktadır.