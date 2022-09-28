Güneş Yanıkları Nasıl Olur, Nasıl Geçer? Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Yaz aylarında kumsalda vakit geçirmek, güneşlenmek ve denize girmek birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Fakat bunun sonucunda yüksek miktarda güneş ışınlarına maruz kalınması sebebiyle acı verici güneş yanıkları da meydana gelebilmektedir. Kişilerin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren güneş yanıkları aynı zamanda birçok soru işaretine de neden olabilmektedir. Güneş yanıkları nasıl olur, güneş yanıkları nasıl geçer, güneş yanığı su toplaması normal mi ve güneş yanıkları geçer mi gibi birçok soru kişiler tarafından merak edilmektedir. İşte güneş yanıklarıyla ilgili o bilgiler…

Güneş Yanıkları Nasıl Olur?

Güneş yanıkları, cildin yüksek miktarda ve uzun süre ile güneş ışınlarına maruz kalması ile meydana gelir. Cildin üst tabakasında meydana gelen güneş yanıkları hafif güneş yanıkları olarak nitelendirilir. Cildin alt tabakasında da gelişecek kadar şiddetli güneş yanıkları ise tehlikeli güneş yanıklarıdır.

Özellikle beyaz tenli kişiler ve çocuklar güneş yanıkları için risk grubundadır. Güneş yanıkları sürekli tekrar ettiğinde ciltte yaşlanma belirtilerinin hızlanmasına ve ilerleyen zamanlarda cilt kanserine yol açabilmektedir. Bu nedenle güneş kremi kullanılması hayati önem taşımaktadır.

Hafif güneş yanıkları ciltte sadece kızarıklık ve düşük şiddetli acıya yol açarken şiddetli güneş yanıkları su toplaması, çok şiddetli acı ve ağrı gibi sorunlara neden olmaktadır.

Güneş Yanıkları Nasıl Geçer?

Güneş yanıkları hayat kalitesini büyük oranda düşürmekte ve bunun sonucunda güneş yanığına ne iyi gelir sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Güneş yanıkları için uygulanabilecek ilk yöntem cildin soğuk tutulmasıdır. Fakat cilde soğuk uygulaması için buz kullanımı kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Soğuk suda yıkanmış bir bez, bu uygulama için yeterli olacaktır. Bu uygulama, bölgedeki acı hafifleyene ve tamamen ortadan kalkana kadar devam ettirilmelidir.

İlerleyen aşamalarda yanık için merhemler cilde uygulanmalıdır. Aynı zamanda bol su tüketilmesi de yanıkların iyileşmesini hızlandırması açısından önemlidir. Çünkü güneş yanığı problemi ciltte su miktarının azalmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki nem kaybının iyileştirilmesi açısından nemlendirici losyonlar da uygulanabilir. Papatya ve aloe vera da içeriğindeki iyileştirici maddeler açısından güneş yanıklarına iyi gelmektedir. Papatya ve aloe vera özlü merhemler de güneş yanıkları için kullanılabilir.

Güneş Yanıkları İz Bırakır mı?

Çok uzun süre güneşe maruz kalınması sonucunda meydana gelen ve su toplaması, şiddetli ağrı gibi sonuçlara yol açan güneş yanıkları iyileştiğinde iz bırakabilen güneş yanıkları arasındadır.

Kızarıklık ve hafif bir acıya neden olan yani cildin sadece üst tabakası olan epidermisi etkileyen güneş yanıkları genellikle iyileştikten sonra iz bırakmaz. Fakat çok beyaz tenli bireyler ve çocukların bu güneş yanıklarına karşı da dikkatli olması önerilmektedir.

Güneş Yanıkları Geçer Mi?

Güneş yanıkları, ciddi problemlere yol açsa dahi çok derin olmadığı sürece iyileşen yanıklardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, sürekli ve uzun sürelerde güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğidir. Çünkü cilt, tekrar tekrar güneş yanığıyla karşılaştığında yaşlanması hızlanmakta ve cilt kanserine yatkın hale gelmektedir. Yani güneş yanıkları iyileşse bile cilt bariyerini zedeleyerek cilde uzun vadede etki edebilecek ciddi zararlar vermektedir.