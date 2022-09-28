Göz Kızarıklığı Neden Olur, Nasıl Geçer? Gözlerdeki Kızarıklığa Ne İyi Gelir?

Bu yüzden gözlerde oluşan kızarıklıklar da ciddiye alınmalıdır. Çok fazla kişinin yaşadığı bu sorun bazen önemli görülmemektedir. Göz kızarıklığının çeşitli nedenleri olabilir. Kesin bir tanı için devam eden göz kızarıklığında göz doktoruna gitmek gerekmektedir.

Bazen kızarıklıkla birlikte kanlanma, şişlik, ağrılar ve kaşıntılar da oluşabilir. Böyle belirtileri ciddiye almalı ve en kısa zamanda tedavisi yapılmalıdır. Bu içeriğimizde göz kızarıklığı neden olur, nasıl geçer? Gözlerdeki kızarıklığa ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte göz kızarıklığı ile ilgili tüm merak edilenler…

Göz Kızarıklığı Neden Olur?

Göz kızarıklığı çok fazla kişinin mustarip olduğu bir konudur. Peki göz kızarıklığı neden olur? Göz kızarıklığı genel olarak göz damarlarıyla ilişkilidir. Burada bulunan damarlarda oluşan genişleme sonucunda gözde kızarıklık ortaya çıkar. Göz kızarıklığının nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Genel olarak uzun süreli uykusuzluk, ekrana fazla bakmanın sonucunda oluşan göz yorgunluğu, odağın uzun süreli olması ve öksürük şiddeti yüzünden göz kızarıklığı olabilir.

Bunların dışında çevresel etkenler de göz kızarıklığına neden olabilir. Bunlar arasında; ortamda bulunan alerjenler, havanın kirli, tozlu ve rüzgârlı olması, uzun süren uykusuzluğun sonucunda gözün yorulması, sigara dumanına maruz kalmak, nemin az olduğu ortamda uzun sürek vakit geçirmek, güneşe fazla maruz kalmak ve aşırı ekran kullanımı yer alır.

Göz Kızarıklığı Nasıl Geçer?

Göz kızarıklığı nasıl geçer? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle göz kızarıklığının nedeni belirlenmelidir. Buna bağlı olarak tedavi şekillenecektir. Göz kızarıklığı ani bir şekilde oluşmuşsa ve özellikle görmede soruna neden oluyorsa vakit kaybetmeden mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir. Bazen lens kullanan kişilerde de göz kızarıklığı olmaktadır.

Eğer böyle bir sorun yüzünden göz kızarıklığı varsa gözyaşı damlası işe yarayabilir. Bunun dışında göz kızarıklığı çok fazla nedenden dolayı olabileceği için göz doktorunun verdiği ilaçların kullanılması daha doğrudur. Örneğin antibiyotikli kremler, göz kuruluğu için özel damlalar ve anti-virüs ilaçları doktor kontrolünde kullanılan göz kızarıklığı ilaçlarıdır.

Gözdeki Kızarıklığa Ne İyi Gelir?

Gözdeki kızarıklığa ne iyi gelir? Sorusunun yanıtlanması için öncelikle göz kızarıklığının nedeni tespit edilmelidir. Eğer herhangi bir hastalık ya da enfeksiyon yoksa öncelikle eller güzelce yıkanmalı ve gözle teması engellenmelidir. Bunun dışında gözde makyaj kalıntısı bırakmayın, bu da gözde kızarıklığa neden olabilir. Lens kullanıyorsanız uzun süre takmayın ve lenslerle uyumamaya özen gösterin. Güneş ve rüzgârdan korunmak için güneş gözlüğü kullanın.

Alkol ve sigara kullanımına dikkat edin. Gözünüze bir şey kaçtıysa bol suyla yıkayın. Gözlerinizde yorgunluk olmaması için düzenli olarak gözünüzü dinlendirin. Özellikle ekranlar gözü çok yorduğu için bilgisayar gözlüğü kullanın.

Gözlerdeki Kızarıklık Nasıl Giderilir?

Gözlerdeki kızarıklık nasıl giderilir? Sorusunun yanıtı özellikle bu sorunu yaşayanlar tarafından çok fazla merak edilir. Eğer ciddi bir göz hastalığınız yoksa evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle gözlerdeki kızarıklıktan kurtulmanız mümkündür. Gözlerdeki kızarıklığı gidermek için rezene tohumlu suyu gözlerinize sürebilirsiniz. Soğuk sütte gözlerdeki kızarıklık için çok faydalıdır. Papatya ve normal poşet çayları içtikten sonra poşetlerini gözlerinize koyabilirsiniz. Elma, patates ve salatalıkta dilimli bir şekilde göze koyulup kızarıklık için bekletilebilir.

Gözdeki Kızarıklık Hangi Hastalığın Belirtisi?

Gözdeki kızarıklık hangi hastalığın belirtisi? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. İlk olarak kızarıklığın göz kuruluğu ile ilgisi olabileceği düşünülür. Bunun dışında enfeksiyon, bakteri, kirpiklerde oluşan iltihaplanma, yüksek tansiyon ve göz bozukluğu da kızarıklığa yol açabilir.