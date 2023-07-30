Güneş yanıklarına dikkat! Güneş kremi kullanırken nelere dikkat edilmeli?

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Güneşin D vitamininin yapılması, uyku ve hormonların düzenlenmesi, ısı vermesi gibi sayılamayacak kadar çok yararı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Ancak güneşin gereğinden fazlası da oldukça zararlıdır" dedi.

GÜNEŞ YANIKLARI BAŞKA RAHATSIZLIKLARI DA TETİKLİYOR

Güneş yanıkları ve güneş yanığından korunmada etkili olan güneş kremlerinin kullanımına ilişkin Habertürk'e konuşan Dr. Seçkin, "Güneş yanığı, güneşe gereğinden fazla maruz kalanlarda ultraviyole ışınlarıyla gelişen ciltteki enflamasyondur. Her üç çocuktan ikisi her yıl bir kez güneş yanığı geçirir. Öte yandan güneşe fazla maruz kalanlarda cilt hızlı kırışır ve yaşlanır, katarakt ve kanser oluşumu görülebilir" dedi.

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Güneşin yararlarından faydalanmak için açık havada olmak ve gün ışığına maruz kalmanın yeterli olduğunu söyleyen Dr. Seçkin, "Gölgede oturmak da tüm bu yararlı etkileri sağlıyor. Cilt ıslakken ya da sudayken güneş daha çok yakar. Böylece kızarıklık ve yanık riski de artmış olur. Güneş yanıkları uçuk ya da egzama, bazı deri hastalıkları ve romatizmal hastalıkları da tetikler. Güneş, bağışıklık sistemini uyarır ve ciltte birçok reaksiyona yol açabilir. Birçok farklı reaksiyon türü bulunur; kronik ürtiker, kaşıntı ve sedefe yol açabilir" diye konuştu.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ

Dr. Seçkin, güneş yanığının belirtilerini şöyle sıraladı: "Kızarıklık, su toplama gibi belirtiler 2-4 saat sonra başlar. 12-24 saatte ise pik yapar. Ağrı, ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı görülür ve yanık ciddi ise belirtiler 4-7 gün sürer, ardından pullanma ve soyulma gözlenir.

Bu durumda çocuk sık sık ılık-soğuk banyo yaptırılmalı, ağrı kesici ve bol sıvı verilmeli. Güneşe çıkması engellenmelidir. Yanığın düzelmesi 4-7 günü bulabilir, bu süreyi kortizon dahil hiçbir ilaç kısaltmaz. Halk arasında yaygın uygulanan soğuk karbonatlı su sürmek ağrıyı azaltabilir."

HANGİ SAATLER DAHA GÜVENLİ?

Gün içerisinde hangi saatlerin daha güvenli olduğu sorusuna ise Dr. Seçkin, şu yanıtı verdi: "Sabah 9 öncesi ve akşam 6 sonrası gibi düşünülebilir. Sabah 11 ile öğleden sonra 3 arasında dışarıda olunacaksa gölgede oturup, güneş kremi sürülmeli ve mümkünse uzun kollu giysilerle korunulmalıdır. Denize de aynı şekilde girilmelidir."

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GÜNEŞTEN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Dr. Seçkin, 70 yaşına gelen her beş kişiden birinde deri kanseri geliştiğini kaydederek şunları söyledi: "Deri kanseri tüm dünyada görülen en yaygın kanser türüdür. Özellikle açık tenliler, mavi-yeşil göz rengi olanlar, ailesinde cilt kanseri ya da kanser soy geçmişi olanlar, 50'den fazla beni olanlar güneşten korunmalıdır."

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILMALI?

Güneşten korunmada güneş kremlerinin etkili olduğunu belirten Dr. Seçkin, "Güneş kremleri, güneş yanığını ve cilt kanserini, cildin yaşlanmasını ve kırışmasını da engelliyor. SPF15 güneş kremi evden çıkmadan 30 dakika önce ve 2-3 saat arayla tekrarlanacak şekilde sürülmelidir. Yapılan yanlışlardan biri kremi az sürmektir; ancak bol miktarda, her seferinde ortalama 30 ml sürülmelidir. Çoğu insan bu miktarın beşte birini kullanıyor. Bu büyük bir yanlış" dedi.

Dr. Seçkin, bebeklere ise güneş kremi uygulanmasını tavsiye etmediklerini kaydederek, bebeklerin ellerini koluna ordan gözüne ya da ağzına götürebildiğini ve kremin gözüne kaçtığında gözlerde kızarma, yanma görülebileceğini bu sebeple de tüm gün huzursuz olabileceğini söyledi. Dr. Seçkin, bu nedenle bebeklerin belirtilen sıcak saatlerde dışarı çıkarılmaması gerektiğini, çıkarılacaksa koyu gölgede tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNEŞ KREMİNİ NE KADAR SÜRÜYORSUNUZ?

Güneş kremleriyle ilgili bilinen yanlışlara değinen Dr. Seçkin, "Güneş kremlerinin açıldıktan kısa bir süre sonra bitirilmesi gerektiği belirtilir ama esasında üç yıl kullanılabilirler. Düşük SPF'li güneş kremleri kullanılmamalıdır ve yapılanın aksine cilde bol miktarda ve eşit sürülmelidir. Gün içerisinde güneş kremini yeniden sürmemek de bir hatadır, bu yüzden belirli aralıklarla tekrar sürülmelidir.

Güneş kremiyle ilgili yapılan bir başka yanlış da 'nasılsa güneş kremi sürdüm' deyip güneş altında yatmaktır. Güneş kremi sürülse de gölgede kalıp, cildi korumak önemli" dedi.