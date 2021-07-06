Güneş sirius kavuşumu sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Güneş sirius kavuşumu 2021 ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU NEDİR?
Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenen Sirius sabit yıldızı, Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır.
"Kutsal yıldız" olarak da bilinmesi ile birlikte bu önemli gün şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir ve senede bir kez gerçekleşir.
Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.
GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılda bir kez gerçekleşen kavuşumla birlikte hayırlı bir işe başlamak için en doğru zamanı bekleyen kişiler harekete geçecek. Aynı şekilde dualar edilirken, ibadetler de gerçekleştirilecek. Bu yıl ise kavuşum 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 08:09’da kavuşum gerçekleşti. Kavuşumun etkileri ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde devam edecek.
SİRİUS NEDİR?
Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir.
Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur.
Sirius, farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.
Sirius ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşur. Türkçe'de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir.
Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.
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